한국품질재단, 한국해운조합 ISCC EU 인증 기념 수여식 개최

세줄 요약 한국해운조합이 국제 지속가능성 인증인 ISCC EU를 취득해 바이오 선박연료 공급망 구축의 발판을 마련했다. 한국품질재단은 인증서 수여식을 열고, 친환경 연료 유통의 추적관리와 탄소중립 대응을 함께 지원하겠다고 밝혔다. 한국해운조합, ISCC EU 인증 취득으로 공급망 기반 마련

한국품질재단, 인증서 수여식 개최와 심사 수행

해운산업 탄소중립 대응과 친환경 연료 확산 논의

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국내 연안해운산업의 중심축인 한국해운조합이 국제적인 친환경 지속가능성 인증을 획득하며 바이오 선박연료 공급망 구축을 위한 발판을 마련했다.(재)한국품질재단은 지난 2일 서울 강서구 소재 한국해운조합 본부에서 조합의 ‘ISCC EU(International Sustainability ＆ Carbon Certification EU)’ 인증 취득을 기념하는 인증서 수여식을 개최했다고 밝혔다.ISCC EU는 바이오연료 등 재생연료의 생산·유통 과정에서 원료의 지속가능성, 온실가스 감축 효과, 공급망 추적관리 체계를 검증하는 국제 인증 제도다. EU의 지속가능성 기준에 부합하는 친환경 연료 공급망을 입증하는 인증으로 활용되고 있다.한국해운조합은 1949년 설립 이후 70여 년간 조합원사의 권익 보호와 국내 연안해운산업 발전을 지원해왔다. 최근 국제해사기구(IMO)의 환경규제가 강화되고 대체연료 전환의 중요성이 커짐에 따라, 조합은 ISCC EU 인증을 취득해 조합원사에 바이오 선박연료를 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련했다.해운 분야에서는 선박연료 전환과 공급망 관리가 함께 요구되면서, 연료의 생산·유통 과정을 검증하는 인증 체계의 필요성도 커지고 있다. 이번 인증은 바이오 선박연료 유통 과정에서 지속가능성과 추적관리 체계를 확인했다는 점에서 의미가 있다.한국품질재단은 ISO 인증기관으로 경영시스템 심사 경험을 바탕으로 제품 인증 분야까지 서비스를 확대해왔다. 재단은 2022년부터 ISCC 공식 인증기관으로 활동하고 있으며, 이번 한국해운조합의 바이오 선박연료 유통 관리체계에 대한 ISCC EU 인증 심사를 수행했다.이날 행사에는 이채익 한국해운조합 이사장과 송지영 한국품질재단 대표를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 이들은 인증 취득을 기념하고, 친환경 연료 공급망 구축과 해운산업의 탄소중립 대응을 위한 협력 방안을 논의했다.송지영 대표는 “한국해운조합의 ISCC EU 인증 취득은 해운산업의 탄소중립 전환과 바이오 선박연료 공급체계 확산을 위한 의미 있는 성과”라며 “한국품질재단은 앞으로도 지속가능성 인증 분야의 전문성을 바탕으로 해운 분야의 연료 공급망 구축과 국내 기업의 탄소중립 대응 역량 강화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.