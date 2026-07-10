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서소문 고가 철거 완료…11일 0시부터 차량 통행 재개

이준호 기자
입력 2026-07-10 18:00
수정 2026-07-10 18:00
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사고 직후 구성한 관계기관 중수본도 해제
건널목 관리원 4명 배치…AI CCTV 설치

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지난 5월 31일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 열차 운행이 재개돼 열차가 통과하고 있다. 연합뉴스
지난 5월 31일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 열차 운행이 재개돼 열차가 통과하고 있다. 연합뉴스


서소문 고가차도 붕괴 사고로 제한됐던 건널목 차량 통행이 전면 재개된다.

국토교통부는 10일 서소문 고가차도 철거 작업이 완료됨에 따라 관계기관 합동 ‘중앙사고수습본부’를 해제한다고 밝혔다.

이와 함께 11일 0시부터는 복구 작업으로 인해 차량 통행이 제한됐던 서소문 건널목의 통행을 전면 재개한다.

앞서 정부는 지난 5월 26일 서소문 고가차도 철거 공사 중 발생한 상판 붕괴 사고 직후 중수본을 구성했다.

이후 9차례 관계기관 대책회의를 거쳐 현장 복구 계획 수립과 작업에 돌입했다. 이어 사고 나흘 만인 5월 30일 경의선 신촌~서울역 구간의 열차 운행을 재개시킨 바 있다.

잔여 교각 3개에 대해서는 국토부와 한국철도공사(코레일), 국가철도공단이 참여하는 현장점검단을 상시 배치해 지난 5일 잔여 교각 철거까지 완료했다.

교각 철거 완료 후 서울시와 코레일, 철도공단 등 관계기관은 합동으로 철도차량과 자동차, 보행자의 통행 안전을 최종 확인했다.

국토부는 중수본 해제 이후에도 건널목 통행 안전관리를 강화하기 위해 건널목 관리원 4명을 상시 배치할 방침이다. 또 건널목 내부에 차량이나 보행자가 갇힐 경우 접근 중인 열차에 위험 상황을 즉시 전송하는 건널목 AI(인공지능) CCTV 설치도 조치할 계획이다.

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중수본 총괄관리관인 김태병 철도국장은 “중수본 해제 이후에도 사고의 근본적 원인을 규명하고 철도시설 인근 현장 관리 강화 방안을 포함한 유사 사고 재발 방지 대책을 올 하반기 중 마련할 계획”이라고 밝혔다.
세종 이준호 기자
세줄 요약
  • 서소문 고가차도 철거 완료, 통행 재개
  • 중앙사고수습본부 해제, 복구 마무리
  • 관리원 상시 배치, AI CCTV 설치 추진
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