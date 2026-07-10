와이비에스에듀 사회적협동조합, 청년 전통작가 인큐베이팅 전시 ‘여름식탁’ 개최

세줄 요약 국가유산체험센터가 케잇갤러리에서 청년 전통 공예작가 6명을 소개하는 첫 기획전 ‘여름식탁’을 시작했다. 이번 전시는 전통 재료와 기법을 바탕으로 현대의 식문화를 해석한 작품을 선보이며, 신진 작가의 대중 첫 만남과 홍보, 판매까지 돕는 인큐베이팅 플랫폼으로 기획됐다. 국가유산체험센터 첫 기획전 ‘여름식탁’ 개최

청년 전통 공예작가 6명 참여, 작품 전시

전시·홍보·판매 연계한 인큐베이팅 실험

이미지 확대 (사진=와이비에스에듀 사회적협동조합 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=와이비에스에듀 사회적협동조합 제공)

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케이티풀이 운영하는 국가유산체험센터는 전통을 기반으로 활동하는 청년 공예작가들에게 전시와 홍보의 기회를 제공하기 위해 첫 번째 기획전 ‘여름식탁’을 시작했다.국가유산체험센터 내 케잇갤러리에서 이달 1일 시작된 이번 기획전은 오는 9월 12일까지 진행될 예정이다. 센터는 체험 프로그램 중심의 공간 운영을 넘어 무형유산을 기반으로 활동하는 창작자들이 시민과 만날 수 있는 접점을 확대하는 새로운 시도를 시작하고자 이번 전시를 준비했다.전시에는 송예진, 이선민, 이솔찬(국가무형유산 사기장 이수자), 이윤지, 정지은, 홍우진 등 6명의 작가가 참여한다. 이들은 전통 공예의 재료와 기법을 바탕으로 현대의 일상과 식문화를 각자의 시선으로 해석한 작품을 선보이며, 시민들이 전통 공예를 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 구성했다.특히 이번 전시는 단순한 작품 전시에 머물지 않는다. 신진 작가들이 대중과 처음 만나는 무대를 마련하고, 전시 경험과 홍보 기회를 제공하는 ‘인큐베이팅 플랫폼’으로서의 가능성을 함께 실험하는 프로젝트라는 점에서 의미가 있다.국가유산체험센터는 그동안 내·외국인을 대상으로 다양한 무형유산 체험 프로그램을 운영하며 전통문화를 생활 속에서 경험할 수 있는 콘텐츠를 꾸준히 개발해 왔다. 이번 케잇갤러리의 시작은 이러한 경험을 바탕으로 전통 공예 창작자들의 활동 영역까지 확장하려는 새로운 시도다.케이티풀은 앞으로도 계절별 기획전을 통해 전통을 기반으로 활동하는 청년 작가와 국가무형유산 전승자들이 시민과 만날 수 있는 기회를 지속적으로 마련할 계획이다. 또한 전시를 기반으로 콘텐츠 제작, 홍보, 기업 협력 등을 연계하여 무형유산 창작자의 지속 가능한 활동 기반을 넓혀 나갈 예정이다.서진성 이사장은 “청년 전통작가들은 뛰어난 작업 역량을 갖추고 있어도 대중에게 자신의 작품을 소개할 기회가 많지 않다”며 “국가유산체험센터가 체험 공간을 넘어 전통을 기반으로 활동하는 창작자들의 성장 플랫폼이 되기를 기대한다”고 밝혔다.한편 ‘여름식탁’은 국가유산체험센터 운영시간 동안 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 전시 작품은 현장에서 구매할 수 있다.