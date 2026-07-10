구윤철 “몽골과 핵심광물·AI 경제협력 확대”…제2암센터 건립도 추진

李 대통령 방문 계기로 경제협력 논의

포괄적경제동반자협정 원칙적 타결

이미지 확대 구윤철(왼쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관과 작그드자브 멘드새항(오른쪽) 몽골 재무부 장관이 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사에서 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 임석한 가운데 몽골 제2국립암센터 건립사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철(왼쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관과 작그드자브 멘드새항(오른쪽) 몽골 재무부 장관이 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사에서 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 임석한 가운데 몽골 제2국립암센터 건립사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

희토류 등 핵심광물 공급망 협력, 신재생에너지 개발, AI 협력 등 상호 호혜적인 다양한 협력사업을 추진해 나가자

고 말했다.

이번 MOU는 몽골이 대외경제협력기금(EDCF) 지원을 요청한 제2국립 암센터 건립 사업과 관련해 타당성조사를 신속하게 추진하기 위한 것이다. 몽골은 암 발병률과 사망률이 세계 최고 수준으로 높다.

세줄 요약 한국과 몽골이 핵심광물 공급망, AI, 데이터센터, 신재생에너지 등 미래 협력을 확대하기로 했다. 구윤철 부총리는 몽골 경제·재무 장관과 만나 CEPA 타결을 계기로 교역과 투자를 넓히자고 했고, 제2국립암센터 건립 타당성조사와 3000만 달러 전대금융 MOU도 지원했다. 핵심광물·AI 등 미래 협력 확대 논의

CEPA 기반 교역·투자 및 전략협력 강화

몽골 제2국립암센터 건립 타당성조사 착수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국과 몽골이 핵심광물 공급망과 인공지능(AI) 등 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 정부는 몽골 제2국립암센터 건립을 위한 타당성 조사에도 착수할 방침이다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 9일(현지시간) 이재명 대통령의 몽골 국빈방문을 계기로 자담바 엥흐바야르 몽골 수석부총리 겸 경제개발부 장관과 작그드자브 멘드새항 재무부 장관을 잇따라 만나 경제협력 확대 방안을 논의했다고 재경부는 10일 밝혔다.양측은 AI 기술 활용과 데이터센터 구축, 핵심광물 공급망 협력, 신재생에너지 개발, 보건·의료 등 미래지향적 분야에서 협력 잠재력이 크다고 평가했다.구 부총리는 “몽골의 풍부한 광물자원과 기후자원을 한국의 우수한 기술력과 결합한다면 한-몽 경제협력의 새로운 황금시대를 열어갈 수 있을 것”이라고 강조했다. 이어 “이에 엥흐바야르 수석부총리는 “한국은 ‘중요한 제3의 이웃 국가’이자 ‘경제발전의 동반자’”라고 언급하며 “양국 간 높은 문화적 유사성과 활발한 인적 교류를 바탕으로 공고한 전략적 동반자 관계를 만들어 가자”고 했다.양측은 한-몽 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 환영하며 이를 기반으로 양국 간 교역·투자 확대를 넘어 핵심광물 개발·활용, AI·디지털 인프라 구축 등 전략적 분야로 협력의 폭을 넓혀 나가기로 했다.재경부는 몽골 재무부와 ‘몽골 제2국립암센터 건립 협력’ 양해각서(MOU)도 체결했다.재경부는 타당성조사 과정에서 AI 기반 진단체계 등 혁신적 의료기술을 몽골에 적용하는 방안을 구체화한 후 차관 승인 여부를 결정할 예정이다.재경부는 또 한국수출입은행과 몽골무역개발은행 간 3000만 달러 전대금융 공급을 위한 MOU 체결도 지원했다.이를 통해 한국 제품을 수입하는 몽골 현지업체에 한국 정책자금이 간접적으로 공급돼 한국산 식음료, 화장품 등의 몽골 수출이 더욱 가속화될 것으로 재경부는 기대했다.