◇ 고위공무원 전보 △ 국세청 조사국장 이성글 △ 서울지방국세청 조사1국장 김태호 △ 서울지방국세청 조사2국장 박병환 △ 서울지방국세청 조사3국장 김용완 △ 중부지방국세청 성실납세지원국장 최종환 △ 중부지방국세청 조사1국장 윤창복 ◇ 고위공무원 승진 △ 국세청 정보화관리관 남우창 △ 국세청 국제조세관리관 류충선 △ 국세청 개인납세국장 고영일 △ 서울지방국세청 송무국장 김휘영 △ 서울지방국세청 조사4국장 김영상 △ 중부지방국세청 조사3국장 한지웅 △ 부산지방국세청 성실납세지원국장 황동수 △ 부산지방국세청 조사1국장 반재훈 ◇ 부이사관 전보 △ 중부지방국세청 감사관 김상범 △ 분당세무서장 박찬욱 △ 인천지방국세청 조사1국장 오미순 △ 국세청 윤순상 ◇ 과장급 전보 △ 국세청 세원정보과장 김태훈 △ 부산지방국세청 감사관 이상걸 △ 부산지방국세청 납세자보호담당관 이철경
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