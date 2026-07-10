충남 아산, 삼성전자 ‘46조 투자’ 본격화…HBM 공장 증설

세줄 요약 충남 아산시가 삼성전자와 46조원 규모 투자 프로젝트를 본격 논의했다. 배방읍 온양사업장에 데이터센터용 HBM 생산 첨단 패키징 공장을 증설하고, 2026년 착공해 2029년 양산을 목표로 한다. 시는 고용과 지역경제 효과를 기대한다. 삼성전자 46조 투자, 아산서 공장 증설 논의

HBM 생산용 첨단 패키징 공장, 2029년 양산 목표

700명 고용·2조6000억 생산유발 효과 기대

이미지 확대 삼성디스플레이 아산캠퍼스 조감도. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성디스플레이 아산캠퍼스 조감도. 서울신문DB

오세현 시장이 전날 시청사에서 삼성전자 DS부문 TSP총괄 조성일 부사장 등 삼성전자 관계자들과 만나 온양사업장 공장 증설 계획과 지역경제 활성화 방안을 논의했다.

삼성전자는 배방읍 온양사업장에 데이터센터용 HBM(고대역폭 메모리) 생산을 위한 첨단 반도체 패키징 공장을 증설할 계획이다. 향후 설비 확충과 기존 생산라인 보완에 추가 투자할 예정이다. 총투자 규모는 46조 원이다.

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충남 아산시는 삼성전자와 46조 원 규모 투자 프로젝트에 대한 본격적인 논의를 진행하고 있다고 10일 밝혔다.10일 시에 따르면새 공장은 축구장 약 4개 규모인 9400평의 대형 클린룸을 갖춘 첨단 생산시설로 조성될 예정이다.2026년 하반기에 착공해 2029년 5월 양산을 목표로 한다. 이곳에서는 HBM 생산의 핵심 거점 역할을 수행한다.공장 증설이 완료되면 온양사업장의 연면적은 기존 27만㎡에서 42만㎡로 확대된다.시는 공장 가동 시 약 700명의 직접 고용이 창출되고, 건설 기간에는 하루 평균 3400명의 인력이 투입돼 약 2조 6000억원의 생산유발 효과를 기대했다.시는 이번 투자의 신속한 추진을 위해 인허가 사전상담창구를 운영하고 공장증설 변경 승인 신청 접수 이후 실무종합심의회를 조기에 개최하는 등 원스톱 행정지원 체계를 가동하고 있다.오세현 시장은 “기업의 성장은 곧 지역경제 활성화로 이어진다”며 “기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.