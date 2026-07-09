[포토]한국공예ㆍ디자인문화진흥원, ‘오늘전통창업 유통ㆍ투자 상담회’ 진행

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[포토]한국공예ㆍ디자인문화진흥원, ‘오늘전통창업 유통ㆍ투자 상담회’ 진행

입력 2026-07-09 16:31
수정 2026-07-09 16:31
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전통창업기업과 투자기관 관계자들이 1:1 상담을 통해 투자 및 사업 협력 방안을 논의하고 있다.(사진 출처: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원)
전통창업기업과 투자기관 관계자들이 1:1 상담을 통해 투자 및 사업 협력 방안을 논의하고 있다.(사진 출처: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원)


양승현 리포터
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