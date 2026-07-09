경제 [포토]한국공예ㆍ디자인문화진흥원, ‘오늘전통창업 유통ㆍ투자 상담회’ 진행 입력 2026-07-09 16:31 수정 2026-07-09 16:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/09/20260709500218 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 전통창업기업과 투자기관 관계자들이 1:1 상담을 통해 투자 및 사업 협력 방안을 논의하고 있다.(사진 출처: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원) 닫기 이미지 확대 보기 전통창업기업과 투자기관 관계자들이 1:1 상담을 통해 투자 및 사업 협력 방안을 논의하고 있다.(사진 출처: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원) 양승현 리포터 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 검찰이 공개한 내용은 임영웅의 어떤 부분에 관한 것인가? 개인정보 군복무