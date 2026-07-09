서울땅박사, ‘2026 부동산 트렌드 쇼’ 참가… 맞춤형 증여 솔루션 다뤄

세줄 요약 서울땅박사가 2026 부동산 트렌드 쇼에 참가해 AI 건축 규모 검토와 수익률 시뮬레이션을 결합한 맞춤형 증여 솔루션을 소개했다. 현장에는 변호사와 회계사까지 상주해 세무·법무 검증을 지원했고, 상담 수요가 몰리며 본사 예약도 약 100팀이 접수됐다. 2026 부동산 트렌드 쇼 참가, 맞춤형 증여 솔루션 전시

AI 검토·수익률 시뮬레이션 결합, 전문가 상담 진행

현장 호응 속 본사 예약 약 100팀 접수

이미지 확대 (사진=서울땅박사 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=서울땅박사 제공)

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부동산 자산 관리 플랫폼 ‘서울땅박사’가 ‘2026 부동산 트렌드 쇼’에 참가해 자산가를 위한 맞춤형 부동산 솔루션 전시 및 상담 일정을 마쳤다고 밝혔다. 서울땅박사는 이번 박람회에서 총 6개 부스 규모의 통합 전시 공간을 마련해 관람객을 맞이했다.이번 행사에서 서울땅박사는 핵심 서비스인 ‘마법의 증여 솔루션’을 중심으로 전시를 구성했다. 현장 부스에는 자산 이전을 고민하는 증여 예정자들의 상담 신청이 이어지며 대기 인원이 발생하기도 했다.해당 플랫폼은 자체 프로그램을 활용한 인공지능(AI) 건축 규모 검토 및 수익률 시뮬레이션 데이터에 분야별 실무 전문가들의 정밀 분석을 결합하는 방식으로 운영된다.박람회 현장에는 한국부동산전문가클럽 조용문 대표와 건국대학교 부동산대학원 겸임교수인 박합수 부사장을 비롯해 건축사, 분양 전문가 등이 직접 참여해 상담을 진행했다. 특히 안정적인 증여 구조 설계를 지원하기 위해 변호사와 회계사가 상주하며 1:1 맞춤형 세무 및 법무 검증 절차를 실시간으로 조력했다.회사 측에 따르면 박람회 기간 제한된 시간으로 인해 세부 상담을 완료하지 못했거나 추가 심층 분석을 원하는 자산가들의 예약이 이어지면서, 서울 영등포구 문래동에 위치한 서울땅박사 본사에는 현재 약 100팀의 내방 예약이 접수됐다.서울땅박사 관계자는 “전담 전문가들의 1:1 상담 방식으로 운영되어 하루에 소화 가능한 컨설팅 건수가 한정되어 있다”라며 “현재 예약 접수 추이를 고려해 순차적으로 일정을 배정하고 있으므로, 원활한 상담 진행을 위해서는 사전 접수가 필요하다”고 설명했다.향후 서울땅박사는 이번 박람회에서 가능성을 입증한 ‘AI 기술’과 ‘증여 솔루션’을 양대 축으로 삼아 관련 부동산 비즈니스 사업을 확장해 나갈 계획이다.