대홍기획 국영은CD, ‘2026 부산국제마케팅광고제’ 심사위원 선임

세줄 요약 대홍기획 국영은 크리에이티브 디렉터가 2026 부산국제마케팅광고제 본선 심사위원으로 선임됐다. 그는 엔터테인먼트 그룹에서 브랜디드 엔터테인먼트, 음악, 게임, 스포츠와 디자인·다양성 분야 출품작을 심사했다. 광고제는 8월 부산에서 열린다. 국영은 CD, 부산국제마케팅광고제 본선 심사위원 선임

엔터테인먼트 그룹 심사, 브랜디드 콘텐츠 등 담당

아시아 최대 광고제, 8월 부산서 본선 심사 진행

이미지 확대 대홍기획 국영은CD (사진제공=대홍기획) 닫기 이미지 확대 보기 대홍기획 국영은CD (사진제공=대홍기획)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대홍기획은 자사 국영은 크리에이티브 디렉터(CD)가 ‘2026 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2026)’의 본선 심사위원으로 선임됐다고 밝혔다. 국 CD는 이번 광고제에서 ‘엔터테인먼트’ 그룹 심사를 맡아 브랜디드 엔터테인먼트, 음악, 게임, 스포츠를 비롯해 디자인과 다양성 분야의 출품작을 심사할 예정이다.국영은 CD는 22년 이상의 광고·마케팅 경력을 보유한 전문가로, 그동안 SK, 하나은행, 롯데리아, 롯데칠성음료, HK이노엔 등 다양한 산업군의 브랜드 캠페인을 수행해 왔다. 대홍기획 측은 최근 클리오 어워즈와 뉴욕 페스티벌 등 주요 글로벌 광고제에서의 수상 및 국제 심사위원 배출을 이어가며 크리에이티브 역량을 강화하고 있다고 설명했다.올해로 19회를 맞는 부산국제마케팅광고제는 아시아 최대 규모의 글로벌 광고제로, ‘AMPLIFY, 가능성을 증폭하라’를 주제로 열린다. AI와 데이터, 플랫폼 기술의 발전 속에서 인간의 창의성이 어떻게 확장되는지 조명하고, 기술과 크리에이티브가 결합한 혁신적인 마케팅 사례를 선보인다.예선과 본선 심사에는 전 세계 75개국의 광고·마케팅·브랜드·테크 분야 전문가들이 참여한다. 부산에서 진행되는 본선 2·3차 심사는 약 40명의 본선 심사위원(Final Jury)이 직접 대면해 심층 토론을 거쳐 수상작을 선정한다. 국 CD가 심사를 맡는 ‘엔터테인먼트’ 그룹은 브랜드와 콘텐츠의 경계가 허물어지는 최근 글로벌 마케팅 트렌드를 반영하는 핵심 분야로 평가받는다.한편 문화체육관광부와 부산시가 후원하는 ‘2026 부산국제마케팅광고제’는 오는 8월 26일부터 28일까지 시그니엘 부산과 해운대 일원에서 열린다.