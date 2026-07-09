말렌카, 스타필드 하남·안성서 국내 첫 단독 팝업스토어 운영

세줄 요약 체코 허니케이크 브랜드 말렌카가 스타필드 하남점과 안성점에서 국내 첫 단독 팝업스토어를 운영했다. 허니케이크와 허니너겟, 나폴레옹 등 디저트를 판매하고, 한정판 미니 세트와 국내 첫 공개 메뉴인 케이크 아이스크림도 선보였다. 시식과 증정 이벤트, 온라인 판매도 함께 진행했다. 스타필드 하남·안성 첫 단독 팝업 운영

허니케이크·아이스크림 등 신제품 공개

시식·증정 행사와 온라인 판매 병행

이미지 확대 (사진=말렌카 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=말렌카 제공)

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체코의 허니케이크 브랜드 말렌카(MARLENKA)가 스타필드 하남점과 안성점에서 국내 첫 단독 팝업스토어를 열고 소비자 접점 확대에 나섰다.지난 6월 영업을 시작한 말렌카 팝업스토어는 스타필드 하남점 1층에서 오는 8월 25일까지, 스타필드 안성점 3층에서는 9월 3일까지 운영된다. 이번 팝업스토어에서는 브랜드 대표 제품인 허니케이크를 비롯해 허니너겟, 나폴레옹 등 다채로운 디저트 제품군을 판매한다.이번 팝업에서는 한정판 미니 세트 구성 상품도 함께 선보인다. 특히 말렌카 케이크를 활용한 아이스크림은 국내에서 처음 공개되는 메뉴로, 팝업스토어 방문객들이 가장 먼저 만나볼 수 있도록 마련됐다.운영 기간에는 시식 행사와 구매 고객 대상 증정 이벤트도 진행한다. 스타필드 안성점에서는 말렌카 아이스크림과 함께 말렌카 커피, 말렌카 아포가토 등 다양한 메뉴를 추가로 선보이며 고객 선택의 폭을 넓혔다.한편 말렌카는 1994년 체코에서 설립된 허니케이크 브랜드로, 국내에는 카페·레스토랑 등 B2B 채널을 통해 유통돼 왔다. 이번 스타필드 팝업스토어와 함께 네이버 브랜드 스토어를 통한 온라인 판매도 진행하며 오프라인·온라인 소비자 접점을 넓히고 있다.말렌카 관계자는 “그동안 카페·레스토랑 등 B2B 채널을 통해 소비자들과 만나왔다”라며 “이번 팝업스토어를 통해 오프라인에서 직접 제품을 경험할 수 있는 기회를 마련했다”라고 밝혔다.