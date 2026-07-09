세줄 요약
- 핫딜이 최저가라는 인식에 대한 경계
- 동일 상품의 판매처별 가격 비교 필요
- 생필품은 가격 흐름까지 확인 권고
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
(엑시비션 제공)
“핫딜이라고 해서 샀는데, 나중에 보니 다른 쇼핑몰이 더 쌌다” 온라인 쇼핑을 자주 이용하는 소비자라면 한 번쯤 겪어봤을 만한 일이다. 분명 특가 상품으로 소개됐지만, 실제로 비교해보면 최저가가 아닌 경우가 적지 않다.
이 같은 일이 발생하는 이유는 핫딜 정보가 유통되는 방식과 관련이 있다. 일반적으로 핫딜 정보는 쇼핑몰의 할인 코너나 특정 프로모션에서 시작돼 커뮤니티, SNS, 메신저 등 여러 경로를 통해 빠르게 확산된다. 이 과정에서 가격 검증 없이 ‘핫딜’이라는 표현만 앞세워 공유되는 경우도 적지 않다. 결국 특가나 할인이라는 문구가 곧 최저가를 의미하는 것은 아니라는 것이 전문가들의 조언이다.
이 같은 소비자 혼선을 줄이기 위해, 가격을 직접 검증한 뒤 추천하는 서비스도 등장하고 있다. 대표적으로, 주식회사 엑시비션(대표 김경훈)이 운영하는 AI 핫딜 큐레이션 앱 ‘뉴레카’는 추천 시점의 실제 판매가를 추적해 확인하고, 같은 상품의 다른 쇼핑몰 가격을 함께 보여주는 방식을 적용하고 있다. 소비자가 특정 상품이 실제로 저렴한지 직접 비교할 수 있도록 한 것이다.
핫딜이 실제 최저가인지 확인하려면 할인율만 볼 것이 아니라, 동일 상품의 다른 판매처 가격을 함께 살펴보는 습관이 중요하다. 특히 생수, 휴지, 세제처럼 반복 구매가 잦은 생필품은 일시적인 할인 폭보다 가격 흐름을 함께 확인하는 것이 합리적 소비에 도움이 될 수 있다.
뉴레카는 이 같은 생필품을 대상으로 가격 변동 그래프와 뉴레카 추천 최저가 알림 기능을 통해 지금이 구매 적기인지, 조금 더 지켜보는 편이 나은지 판단하는 데 참고할 수 있다. 최저가 추천은 모든 판매처를 기준으로 한 절대적 최저가를 보장하는 것은 아니며, 뉴레카 AI 분석을 바탕으로 최저가 추천이 이뤄진다.
서비스는 회원가입 없이 바로 사용할 수 있고, 화면을 가리는 광고 배너가 없는 점도 특징으로 제시하고 있다. 복잡한 가입 절차 없이 바로 정보를 확인할 수 있어 사용 편의성을 높였다는 설명이다.
결국 중요한 것은 ‘핫딜’이라는 이름이 아니라 실제 가격이다. 할인 문구만 보고 구매를 결정하기보다, 현재 판매가와 다른 판매처 가격을 함께 비교하는 습관이 합리적인 소비로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
핫딜이 실제 최저가가 아닌 이유는?