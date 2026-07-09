고덕주공9단지 재건축, 추진위 구성 동의 1주일 만에 50% 확보

세줄 요약 서울 강동구 명일동 고덕주공9단지 재건축이 추진위원회 구성 동의서 징구 1주일 만에 50%를 넘기며 속도를 냈다. 최고 49층, 1,861세대 규모로 재건축될 예정이며, 전자동의 방식이 참여 편의와 투명성을 높였다. 추진위 동의 1주일 만에 50% 돌파

최고 49층·1,861세대 재건축 계획

전자동의로 참여 편의·투명성 강화

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서울 강동구 명일동의 고덕주공9단지 재건축 사업이 조합설립추진위원회 구성 단계에서 초기 동력을 확보하며 속도를 내고 있다. 추진위원회 구성을 위한 동의서 징구를 시작한 지 약 1주일 만에 동의율 50%를 넘어서며 본격적인 사업 추진을 예고했다.업계에서는 이강석 추진위원장과 정용욱 감사를 중심으로 한 집행부 체계가 조기에 정립되면서 소유주들의 불확실성을 해소한 것이 빠른 동의율 결집으로 이어진 것으로 보고 있다.고덕주공9단지는 1985년 준공된 15층·14개동, 1,320세대 규모의 노후 대단지다. 재건축을 통해 공공주택 202세대를 포함한 총 1,861세대, 최고 49층 규모의 주거단지로 탈바꿈할 예정이다.서울시는 지난 3월 11일 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회를 열고 ‘고덕주공9단지 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)’을 조건부 가결했다. 단지 중앙을 관통하는 보행축으로 대명초등학교 통학 동선을 정비하고, 2028년 개통 예정인 지하철 9호선 한영외고역과 연계한 생활권 이동체계를 마련하는 내용이 담겼다.고덕주공9단지는 기존 고덕주공 1~8단지가 모두 재건축을 완료한 상황에서 고덕지구에 마지막으로 남은 단지다. 현재 인근 명일동 일대에서는 고덕현대아파트, 명일신동아아파트, 명일한양아파트 등이 순차적으로 정비 절차를 밟고 있어, 향후 이 일대 5개 단지에서 약 5,900세대 규모의 신규 주택 공급이 이루어질 것으로 기대된다.이번 추진위원회 구성 동의는 전 과정이 정비사업 전자행정 플랫폼을 통한 전자동의 방식으로 진행되고 있다. 모바일을 활용한 동의 접수와 진행 현황 관리를 통해 서면 접수 시 발생할 수 있는 혼선과 중복을 방지하고, 절차의 투명성을 높였다는 평가를 받는다. 특히 고령 소유자의 비율이 높은 단지 특성에도 불구하고 간편한 참여 방식으로 인해 초기 참여율이 가파르게 상승했다. 해당 전자동의 시스템은 이제이엠컴퍼니의 ‘우리가’ 플랫폼이 적용됐다.정비업계 관계자는 “명확한 집행부 구성과 전자동의 시스템의 편의성이 맞물려 초기 동의 속도가 빨라진 사례”라며 “고덕지구의 마지막 재건축 단지라는 상징성이 있어 인근 정비사업 구역에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다”고 전했다.