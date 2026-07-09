김천시 청년 스마트 농작업대행단 발대식 개최

세줄 요약 김천시에서 청년 농업인 중심의 스마트 농작업대행단이 출범했다. 경북보건대 스마트팜학과 재학생과 청년농업인이 참여했고, 감자 수확기 현장 연시회와 실무 교육도 함께 진행했다. 고령농과 중소농의 일손 부족을 덜고 밭작물 작업의 기계화와 효율성을 높이는 것이 목표다. 청년 농업인 중심 대행단 출범

감자 수확기 연시회·실무 교육 병행

고령농·중소농 일손 부족 해소 목표

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경북 김천시에서 청년농업인을 중심으로 한 농작업 대행 조직이 출범하며 본격적인 활동을 시작했다.‘김천시 청년 스마트 농작업 대행단(Gimcheong’s)’은 지난 7월 2일 김천유통영농조합(대표 이기양) 감자 재배 농장에서 발대식을 개최했다고 밝혔다. 이번 대행단은 지역 고령농과 중소농의 일손 부족 문제를 해소하고 밭작물 농작업의 기계화 및 효율성을 높이기 위해 마련됐다.이번에 출범한 대행단은 경북보건대학교 스마트팜학과 재학생들을 주축으로 구성됐으며, 초대 단장에는 이상우 김천유통영농조합 실장이 선임됐다. 행사에는 김천유통영농조합, 현대농기계, 경북보건대학교, 한국농수산대학교 등이 후원 기관으로 참여했다.이날 발대식 현장에서는 한국농수산대학교와 농협 청년농업인수상자회가 주최한 감자 수확기 현장 연시회 및 실무 교육이 함께 진행됐다. 현장에서는 현대농기계가 농림식품기술기획평가원과 농촌진흥청의 지원을 받아 개발한 감자 수확기 3종이 공개됐다. 참석자들은 수집형 수확기(CHS-4186), 트랙터 부착형 수확기(HD-PC900), 자주식 땅속 작물 수확기(HD-AC1300) 등 각 장비의 운용 과정을 지켜보며 토양 및 포장 조건에 따른 활용 방안을 숙지했다.참석한 재학생과 청년농업인들은 감자 수확기의 구조와 작동 원리, 안전 점검 요령, 수확 및 적재 방식 등을 현장에서 직접 확인했다. 이번 교육은 단순한 농기계 조작법 습득을 넘어 향후 농작업 대행단 현장 운영에 바로 적용할 수 있는 실무형 프로그램으로 진행됐다.이상우 초대 단장은 “감자는 품종과 납품처에 따라 박스, 톤백, 메쉬 등 저장 방식이 달라진다”며 “수확 단계부터 유통 현장이 요구하는 방식으로 수집하고 적재하면 재작업을 줄이고 유통 효율을 높일 수 있다”고 밝혔다.김천시 청년 스마트 농작업 대행단은 앞으로 감자 등 밭작물 수확 작업을 중심으로 고령 농가와 중소농의 일손 부족 문제를 돕는 지역 기반 작업 대행 조직으로 활동할 계획이다.