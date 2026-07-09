TP, 2026 하반기 신입사원 공개 채용…“글로벌 인재로 성장 지원”

세줄 요약 글로벌 의류 제조기업 TP가 2026년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다. 모집 분야는 영업과 경영관리이며, 지원서는 7월 8일부터 31일까지 접수한다. 서류, 인적성·영어 테스트, 면접을 거쳐 선발하고, 체계적 교육과 해외 근무 기회도 제공한다. TP, 2026년 하반기 신입 공개채용 실시

영업·경영관리 분야, 총 00명 내외 모집

7월 8~31일 접수, 다단계 전형 진행

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글로벌 의류 제조기업 TP(구 태평양물산)가 지속적인 사업 성장에 따라 미래 성장을 함께 이끌어갈 글로벌 인재를 확보하고자 2026년 하반기 신입사원 공개 채용을 실시한다.1972년 창립된 TP는 2024년 태평양물산에서 현재의 명칭으로 사명을 변경했다. 반세기가 넘는 기간 동안 축적된 제조 경쟁력과 글로벌 생산 네트워크를 바탕으로 의류 OEM(주문자상표부착생산) 사업을 전개하고 있으며, 글로벌 패션 브랜드와 함께 지속적인 성장을 이어가고 있다.이번 채용의 모집 분야는 영업 부문, 경영관리 부문이며 채용 규모는 총 00명 내외다. TP는 해당 분야에 대한 이해와 성장 잠재력을 갖춘 인재를 선발할 계획이다.지원서 접수는 7월 8일부터 31일까지 TP Group 채용 홈페이지를 통해 진행된다. 채용 절차는 ‘서류 전형, 인적성 및 영어 테스트, 실무 면접, 임원 면접’ 순으로 진행되며, 자세한 내용은 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.TP 인사팀 관계자는 “TP와 함께 성장해 나갈 열정과 도전정신을 갖춘 인재들의 많은 지원을 기대한다”며 “체계적인 교육과 다양한 실무 경험, 직무 순환 및 해외 근무 기회 등을 통해 글로벌 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.