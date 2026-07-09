“SK하이닉스 ADR 공모, 37조원 조달 전망”

공모 물량의 7배 넘는 청약 몰려

다만 주가 하락에 조달 규모 줄어

이미지 확대 미국 뉴욕시 뉴욕증권거래소(NYSE) 객장에서 트레이더들이 업무를 보고 있는 모습.

뉴욕 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 뉴욕시 뉴욕증권거래소(NYSE) 객장에서 트레이더들이 업무를 보고 있는 모습.

뉴욕 로이터 연합뉴스

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 수요예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 쏠렸다. 소식통들은 블룸버그에

ADR 공모에 글로벌 장기투자 펀드는 물론 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등 다양한 수요가 대거 몰렸다고 전했다.

공모 주관사들은 지난 8일 오후 청약 접수를 마감했고 공모가는 9일 확정된다.

공모가가 8일 SK하이닉스 종가(207만 6000원)를 기준으로 정해질 경우 이번 공모의 자금 조달 규모는 245억 달러(약 37조 1400억원)에 이른다. 이는

미국 상장

역대 2위 규모에 해당한다. 1위는 중국

알리바바(250억 달러)였다.

SK하이닉스 주가는 지난달 25일 298만 7000원으로 사상 최고가를 찍었지만 8일 종가는 이보다 30% 정도 하락한 상태다.

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8일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면SK하이닉스 ADR 공모에 청약 대금 기준으로 약 1715억 달러(약 260조원)가 몰렸다는 추산이 가능하다.외국기업 중SK하이닉스의 ADR 공모는 당초 290억 달러 안팎으로 조달 규모가 관측됐지만, SK하이닉스의 국내 주가가 하락하면서 조달 규모는 다소 줄어들 전망이다.SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥에서 종목명 ‘SKHYV’로 임시거래를 시작하며, 13일 정규거래가 개시된다. 14일이 공모 대금 납입일이고 15일에 투자자 계좌에 ADR이 들어온다. ADR 발행을 위한 국내 증시의 SK하이닉스 신주 발행일은 29일이다.