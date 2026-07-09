5월 경상흑자 386억 1000만 달러 ‘신기록’

반도체 호황에 작년 전체 흑자 돌파

한은 “올해 2500억 달러 넘어설 것”

세줄 요약 5월 경상수지가 386억1000만달러 흑자로 집계돼 월간 기준 사상 최대를 새로 썼다. 반도체와 IT 기기 수출이 크게 늘며 상품수지 흑자도 최대였고, 1~5월 누적 흑자는 이미 지난해 연간치를 넘어섰다. 5월 경상수지 386억1000만달러 흑자, 월간 최대

반도체·IT 수출 급증, 상품수지 흑자 사상 최대

1~5월 누적 흑자 1412억8000만달러, 연간치 돌파

2026-07-09 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체 수출 호조로 지난 5월 우리나라가 국제 교역에서 60조원에 가까운 역대 최대 규모 흑자를 기록했다. 올해 1~5월 누적 경상수지 흑자는 지난해 연간 수치를 이미 넘어섰다.한국은행이 8일 발표한 국제수지 잠정치에 따르면 5월 경상수지는 386억 1000만 달러(약 58조 6000억원) 흑자로 집계됐다. 월간 기준으로 직전 최대인 올해 3월(379억 3000만 달러)을 두 달 만에 뛰어넘은 수치다. 전월(282억 9000만 달러), 지난해 같은 기간(99억 1000만 달러)보다 큰 폭으로 늘었다.경상수지는 2023년 5월 이후 37개월 연속 흑자 행진을 이어오고 있다. 2000년대 들어 2012년 5월부터 2019년 3월까지 83개월 연속 흑자에 이어 두 번째로 길다. 올해 1월부터 5월까지 누적 경상수지 흑자는 1412억 8000만 달러에 달했다. 지난해 연간 흑자 규모(1230억 5000만 달러)를 이미 돌파한 것이다.항목별로는 상품수지 흑자가 378억 6000만 달러로 사상 최대치를 경신했다. 수출(943억 4000만달러)은 1년 전보다 62.9% 급증했다. 반도체와 정보통신(IT) 기기의 높은 수출 증가세가 지속되는 가운데 석유제품 증가 폭도 늘었다.통관 기준 품목별로는 컴퓨터 주변기기(249.4%), 반도체(167.7%), 석유제품(49.1%), 화공품(11.0%) 등이 크게 증가했다.서비스수지는 10억 9000만 달러 적자를 기록했다. 다만 여행 수지는 입국자 수 증가로 5000만 달러 흑자로 전환했다.외국인 국내 주식 순매도 규모는 역대 최대였다. 외국인의 국내 주식 투자는 310억 5000만 달러 급감했다. 국내 주가 상승에 따른 차익 실현 매도로 풀이된다. 자산에서 부채를 뺀 금융계정 순자산은 310억 8000만 달러 늘었다. 역대 최대였던 3월(369억 9000만 달러)에 이어 2위 증가 폭이었다.올해 1~5월 경상수지 흑자가 지난해 연간 흑자 규모를 상회하면서 기존 한국은행 연간 전망치도 조정될 것으로 보인다. 유성욱 한은 금융통계부장은 “상반기 1515억 달러 흑자를 예상했는데 1~5월 누적 흑자를 보면 이를 넘어설 것 같다”며 “연간으로 봐도 전망치(2500억 달러)를 넘어설 것으로 예상한다”고 설명했다.