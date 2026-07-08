국내 최연소 여성 고속철도 기장에 ‘96년생’ 김민슬

세줄 요약 수서고속철도 운영사 SR이 1996년생 김민슬 기장을 임명했다. 그는 SR 첫 여성 기장이자 기장 215명 중 유일한 여성으로, 5주간 실습 교육을 마친 뒤 본격적인 SRT 승무에 나선다. SR, 1996년생 김민슬 기장 임명

첫 여성 기장, 기장 215명 중 유일

5주 실습 뒤 SRT 본격 운행 예정

이미지 확대 8일 수서역에서 김민슬(기운데) SRT 기장의 첫 실습교육을 기념해 임명식을 진행한 뒤 기념사진을 찍고있다. 왼쪽부터 정왕국 SR 대표이사, 김 기장, 김상수 SR노동조합위원장. 에스알 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 수서역에서 김민슬(기운데) SRT 기장의 첫 실습교육을 기념해 임명식을 진행한 뒤 기념사진을 찍고있다. 왼쪽부터 정왕국 SR 대표이사, 김 기장, 김상수 SR노동조합위원장. 에스알 제공

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국내 최연소 여성 고속철도 기장이 탄생했다.수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 8일 김민슬 SRT 기장을 임명했다고 밝혔다. 김 기장은 SR 첫 여성 기장으로, 기장 215명 중 유일한 여성이다.1996년생인 김 기장은 지난 1일 부산승무센터 소속 기장으로 발령받았다. 앞으로 5주간의 실습 교육을 거쳐 본격적인 고속열차 승무에 나선다.김 기장은 2019년 제2종 전기차량 운전면허를 취득했고 2021년부터 공항철도 기관사로 일했다. 2024년 12월 SR에 경력직 공채로 입사해 1년 4개월간 객실장을 맡았다.SR은 이날 김 기장의 첫 실습교육을 기념해 임명식을 열었다. 정왕국 대표이사와 김상수 SR노동조합 위원장이 견장과 기념패를 수여하고, 노사가 함께 첫 여성 기장의 탄생을 축하했다.정 대표이사는 “SRT 개통 10년을 맞는 올해에 첫 여성 기장이 탄생해 더욱 의미가 깊다”며 “국내 최연소 여성 고속철도 기장이라는 자부심을 갖고 안전한 고속열차 운행을 통해 철도 발전에 귀감이 되길 바란다”고 말했다.