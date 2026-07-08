무신사 대만 지사 설립…5년 내 매장 15개 연다

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무신사는 지난 7일 대만 지사를 설립하고 현지 사업 확장 기반 마련에 나섰다고 8일 밝혔다.

향후 5년간 약 15개 매장을 여는 것이 목표다.

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무신사에 따르면 대만은 K패션에 대한 선호도가 높고 경제 성장률이 높아 구매력이 뒷받침되는 시장이다. 실제 무신사 글로벌 스토어 대만 지역 매출은 최근 3년간(2023~2025년) 연평균 두 배 이상 증가세를 기록했다. 또한 지난해 국내 무신사 스토어 및 무신사 스탠다드 매장을 방문한 해외 관광객 가운데 대만 지역 출신이 3위권에 포함됐다.무신사는 안정적인 초기 진입을 위해 전담 조직을 신설하고, 정교한 현지화 전략을 추진할 계획이다. 특히 주요 상권별 유동 인구와 소비 특성 등을 분석해 자체 브랜드인 무신사 스탠다드를 중심으로 오프라인 접점을 확대해 나갈 방침이다.무신사 관계자는 “이번 대만 지사 설립은 글로벌 패션 시장 내 무신사의 영향력을 공고히 하기 위한 로드맵의 일환”이라며 “앞으로도 플랫폼 기반의 데이터 경쟁력과 온·오프라인 운영 역량을 바탕으로 K패션의 글로벌 확산을 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.