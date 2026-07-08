감귤부터 우도 땅콩까지… 할랄시장 첫 관문 말레이시아 공략

15~17일 ‘2026 말레이시아 국제 식품·음료 전시회’

미스터밀크·프레시스 등 도내 식음료 기업 6곳 참가

이미지 확대 미세스카카오의 한라산 화산석 초콜릿, 소콩달콩의 우도땅콩앤누룽지스위트, 에이치엘인터내셔널 곶자왈제주쉰다리. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 미세스카카오의 한라산 화산석 초콜릿, 소콩달콩의 우도땅콩앤누룽지스위트, 에이치엘인터내셔널 곶자왈제주쉰다리. 제주도 제공

세줄 요약 제주도와 제주경제통상진흥원이 말레이시아 쿠알라룸푸르 MIFB 2026에 도내 식음료 기업 6곳과 참가해 할랄 시장 공략에 나섰다. 감귤, 우도 땅콩, 한라산 화산석 초콜릿 등 청정 원료 제품을 선보이며 아세안 수출 확대와 시장 다변화를 모색했다. 말레이시아 MIFB 2026 참가, 제주 식품 첫 공략

감귤·우도 땅콩·초콜릿 등 청정 원료 제품 출품

할랄 시장 진입 가능성 확인, 수출 다변화 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주 대표 먹거리가 처음으로 할랄 시장의 관문인 말레이시아를 두드린다. 감귤과 우도 땅콩, 한라산 화산석 초콜릿을 앞세운 제주 식음료 기업들이 이슬람 문화권 소비자들의 입맛 잡기에 나서며 아세안 시장 공략을 본격화한다.도는 이번 말레이시아 진출을 계기로 할랄 식품 시장 진입 가능성을 확인하고 수출 시장 다변화에 속도를 낼 계획이다.제주도와 제주경제통상진흥원은 오는 15일부터 17일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 ‘2026 말레이시아 국제 식품·음료 전시회(MIFB 2026)’에 도내 식음료 기업 6곳과 함께 참가한다고 8일 밝혔다.MIFB는 동남아 식품·음료 산업의 대표적인 전문 전시회다. 특히 말레이시아는 2억 8000만명 규모의 이슬람(할랄) 시장으로 진출하는 관문으로 평가받는다. 도는 최근 높아진 K-푸드 인기를 발판으로 제주 식품의 아세안 수출 확대를 노리고 있다.이번 전시에는 제주의 청정 원료를 앞세운 제품들이 대거 선보인다. ㈜프레시스는 감귤과 키위 가공식품을, 미스터밀크는 유가공 샌드와 카라멜을 출품한다. 소콩달콩은 우도 땅콩 누룽지를, 미세스카카오는 한라산 화산석을 모티브로 한 초콜릿을 선보이며 현지 소비자들의 반응을 살핀다.또 ㈜에이치엘인터내셔널은 제주 전통 발효음료인 쉰다리를, ㈜굿즈앤이는 프리미엄 비건 유산균을 출품한다. 건강과 친환경, 종교적 가치까지 중시하는 이슬람권 프리미엄 식품 시장을 겨냥한 제품들이다.제주도는 참가 기업에 부스 임차·설치비를 전액 지원하고, 1대1 바이어 상담 통역과 전시품 운송비도 지원한다. 국가 무역 플랫폼 ‘바이코리아(BuyKOREA)’에는 ‘MIFB 2026 제주 전용 온라인 전시관’을 개설해 온·오프라인 수출 상담도 병행할 계획이다.강애숙 도 경제활력국장은 “말레이시아는 아세안과 이슬람 시장으로 진출하는 핵심 거점”이라며 “제주 식품이 현지 시장에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 수출 상담과 물류, 온라인 판로까지 적극 지원하겠다”고 말했다.