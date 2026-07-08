[속보] 코스닥 800 붕괴… 10개월 전 수준 회귀

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[속보] 코스닥 800 붕괴… 10개월 전 수준 회귀

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-08 11:17
수정 2026-07-08 11:35
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세줄 요약
  • 코스닥 장중 800선 붕괴, 10개월 전 회귀
  • 외국인 835억원 순매도, 시총 상위주 약세
  • 코스피도 동반 하락, 뉴욕증시 약세 영향
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8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 203.83포인트(2.66%) 하락한 7452.48, 코스닥 지수는 14.84포인트(1.79%) 내린 816.39에 거래를 시작했다. 2026.7.8 뉴스1
8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 203.83포인트(2.66%) 하락한 7452.48, 코스닥 지수는 14.84포인트(1.79%) 내린 816.39에 거래를 시작했다. 2026.7.8 뉴스1


코스닥 지수가 8일 오전 한때 3% 넘게 하락하며 800선이 붕괴됐다. 코스닥 지수가 장중 800선 아래로 내린 것은 10개월 전인 지난해 9월 4일 이후 처음이다.

코스닥 지수는 이날 전장 대비 14.84포인트(1.79%) 내린 816.39로 출발해 오전 한때 낙폭을 줄였으나 다시 하락세로 전환해 오전 11시 3분 기준 3.8% 하락한 799.12를 가리키고 있다.

외국인은 코스닥 시장에서 835억원 순매도 중이다. 개인과 기관은 각각 528억원과 262억원 매수 우위다.

알테오젠(-5.33%), 에코프로비엠(-1.83%), 에코프로(-2.49%), 레인보우로보틱스(-4.03%), 주성엔지니어링(-0.51%) 등 시가총액 상위 1~30위가 일제히 하락 중이다.

티에스이(1.07%), 기가비스(1.29%), 대한광통신(0.27%) 등 일부 종목만 오르고 있다.

코스피도 동반 하락세를 보이고 있다.

코스피는 이날 203.83포인트(2.66%) 내린 7452.48로 하락 출발해 장 초반 한때 7350선까지 밀렸다가 이후 상승 전환해 7790선을 넘기도 했으나, 다시 2%대 하락하고 있다.

외국인은 2510억원 순매도로 ‘팔자’를 이어가고 있다. 개인도 5229억원 매도 우위다. 기관만 홀로 7933억원 매수 우위로 지수를 방어하고 있다.

한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 전날보다 1.12% 오른 86.65로 여전히 80선을 웃돌고 있다.

코스피 약세는 간밤 뉴욕증시 3대 지수가 반도체주 약세와 국제유가 급등 등 영향으로 하락한 데 따른 것으로 풀이된다.

다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.25% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 각각 0.45%, 1.16% 하락 마감했다.

특히 인텔(-9.66%), 마이크론(-4.71%), 웨스턴디지털(-7.86%) 등 반도체 관련 주요 종목들이 큰 폭으로 하락했다.
이정수 기자
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