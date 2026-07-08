뉴라이즌, PVA 나노시트 마스크팩 소재 공개… 나노섬유 기술로 피부 전달력 높여

세줄 요약 소재 전문 기업 뉴라이즌이 고청정 필터 개발로 축적한 나노섬유·나노방사 기술을 바탕으로 PVA 나노시트 마스크팩 소재를 선보였다. 초박형 피부밀착 시트로 인체적용평가를 진행한 결과, 일반 레이온 대비 흡수 속도와 깊이가 각각 1.29배 수준으로 나타나 뷰티 소재 확장 가능성을 확인했다. 고청정 필터 기술 기반 뷰티 소재 진출 확대

PVA 나노시트 마스크팩, 흡수 효율 개선 확인

스킨케어·디바이스·원료로 활용 범위 확대

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소재 전문 기업 뉴라이즌이 고청정 필터 소재 개발 과정에서 축적한 나노섬유 및 나노방사 기술을 기반으로 뷰티 소재 시장 진출을 확대한다고 밝혔다.뉴라이즌은 그동안 고청정 필터와 나노섬유 기반의 소재 기술을 개발하며 관련 포트폴리오를 구축해 왔으며, 이를 바탕으로 폴리비닐알코올(PVA) 나노시트를 활용한 마스크팩 시트와 스킨케어 소재 등 뷰티 분야로 적용 범위를 넓히고 있다.PVA 나노시트는 뉴라이즌의 나노방사 기술을 활용해 구현한 초박형 피부 밀착 시트다. 회사 측은 해당 소재를 마스크팩에 적용했을 때 나타나는 피부 흡수 양상을 확인하기 위해 사전 인체적용평가를 실시했다.평가 결과에 따르면, PVA 나노시트를 적용한 시험군은 일반 레이온 시트를 사용한 비교군과 비교했을 때 흡수 속도와 흡수 깊이 면에서 각각 1.29배 수준의 수치를 기록했다. 뉴라이즌은 통상적인 마스크팩 사용 시간 내에 피부 깊이 방향으로 성분을 전달하는 측면에서 유의미한 지표를 확인했다고 설명했다.회사는 이번 평가 결과를 바탕으로 나노섬유 기반 신소재의 활용 범위를 본격적으로 넓힐 계획이다. 향후 PVA 나노시트를 마스크팩 시트 소재에 적용하는 것에 그치지 않고, 스킨케어 제품, 뷰티 디바이스, 코스메틱 원료 등 다양한 뷰티 산업 전반으로 접목 분야를 확대하는 방안을 추진한다.뉴라이즌 관계자는 “고청정 필터 소재 개발 과정에서 축적한 나노섬유·나노방사 기술을 바탕으로 뷰티 소재 분야 적용을 위한 연구개발을 이어오고 있다”며 “앞으로도 나노섬유 기반 신소재의 적용 범위를 지속적으로 확대해 뷰티 소재 시장 진입을 본격적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.