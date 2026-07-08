리얼그램, 피부 건강기능식품 ‘메타더마 애플로진’ 2종 출시

세줄 요약 리얼그램이 기능성 브랜드 메타 라인에서 피부 건강기능식품 ‘메타더마 애플로진 스킨부스터’와 ‘스킨업 젤리’ 2종을 출시했다. 식약처 개별인정 원료 애플로진을 적용했고, 보습과 자외선 손상으로부터의 피부 건강 유지 기능성을 내세웠다. 메타 라인 첫 피부 건강기능식품 출시

애플로진 개별인정 원료와 특허 적용

분말·젤리 2종으로 섭취 편의성 강화

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건강기능식품 전문 브랜드 리얼그램(Realgram)이 기능성 브랜드 ‘메타(META)’ 라인의 신제품인 ‘메타더마 애플로진 스킨부스터’와 ‘메타더마 애플로진 스킨업 젤리’를 출시했다고 밝혔다.이번 신제품은 리얼그램의 기능성 라인업 ‘메타’ 시리즈에서 처음으로 선보이는 피부 건강 제품이다. 식품의약품안전처의 개별인정을 획득하고 특허를 보유한 원료를 적용한 건강기능식품이다.제품의 핵심 원료인 애플로진(풋사과농축분말)은 건강기능식품 전문기업 ㈜한국씨엔에스팜이 연구·개발한 개별인정형 기능성 원료(개별인정 제2024-4호)다. 해당 원료는 2024년 식품의약품안전처로부터 ‘피부 보습에 도움을 줄 수 있음’과 ‘자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음’의 기능성을 인정받았으며, 관련 기술에 대한 특허도 확보했다.애플로진은 터키 청정 지역에서 재배되는 사과 가운데 생육 약 65일의 어린 풋사과를 선별해 제조한 원료다. 회사 측은 어린 풋사과에 풍부하게 함유된 플로리진(Phlorizin) 성분을 효율적으로 확보하기 위해 65일 수확 원칙을 적용했다고 설명했다.㈜한국씨엔에스팜은 해당 원료의 기능성을 확인하기 위해 성인 100명을 대상으로 12주간 인체적용시험을 진행했다. 그 결과 피부 보습, 피부 거칠기, 피부 주름 등 주요 피부 지표에서 통계적으로 유의한 개선 효과를 확인했으며, 체내에서 콜라겐을 분해하는 효소인 MMP-2(Matrix Metalloproteinase-2) 관련 혈액학적 지표도 유의하게 감소한 것으로 나타났다.이번에 출시된 제품은 소비자의 기호와 섭취 편의성을 고려해 분말형 ‘메타더마 애플로진 스킨부스터’와 젤리형 ‘메타더마 애플로진 스킨업 젤리’ 두 가지 제형으로 선보였다. 두 제품 모두 풋사과 특유의 상큼한 맛을 살린 것이 특징이다.또한 비타민 C, 비타민 B1, 히알루론산, 글루타치온 등 피부 건강을 고려한 다양한 부원료를 함께 배합해 복합 설계를 적용했다.㈜한국씨엔에스팜 관계자는 “애플로진은 수년간의 연구 개발과 인체적용시험을 거쳐 식품의약품안전처의 개별인정을 획득한 기능성 원료”라며 “앞으로도 과학적 근거를 기반으로 소비자가 신뢰할 수 있는 건강기능식품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.