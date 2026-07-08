쿠도커뮤니케이션, 강남구청 ‘2026년 지능형 스마트도시 안전시스템 구축’ 사업 수주

세줄 요약 쿠도커뮤니케이션이 강남구청의 2026년 지능형 스마트도시 안전시스템 구축 사업을 수주했다. 22억원 규모로 AI CCTV를 신설하고 불법 주정차 단속 설비를 고도화해 범죄·재해 예방과 24시간 관제 체계를 강화할 계획이다. 강남구청 스마트도시 안전시스템 사업 수주

AI CCTV 신설과 노후 단속 설비 고도화

24시간 관제 체계로 치안 사각지대 해소

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ICT 전문 기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 강남구청이 추진하는 ‘2026년 지능형 스마트도시 안전시스템 구축’ 사업을 수주했다고 밝혔다.이번 사업은 총 22억원 규모로 추진된다. 쿠도커뮤니케이션은 강남구 관내에 지능형(AI) CCTV를 신설하고, 노후화된 불법 주정차 단속용 설비를 고도화해 지역 사회의 범죄 및 재해 예방 시스템을 강화할 예정이다.최근 도시 안전에 대한 요구가 높아지고 지능형 관제 기술이 빠르게 발전함에 따라 지자체를 중심으로 한 선제적 재난·안전 대응 체계 마련이 중요해지고 있다. 이에 따라 이번 사업은 강남구 내 범죄 취약 지역과 교통 혼잡 구역을 중심으로 방범 및 불법 주정차 단속 CCTV 설비를 확충하고, 노후 시설물을 정비해 치안 사각지대를 해소하는 데 중점을 둔다.쿠도커뮤니케이션은 기존에 축적된 기술과 사업 경험을 바탕으로 24시간 상시 관제 체계를 수립할 계획이다. 이를 통해 범죄나 재난·재해 등 긴급 상황이 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있는 스마트도시 안전시스템을 마련한다는 방침이다.이준실 쿠도커뮤니케이션 시큐리티사업부장(전무)은 “이번 사업을 통해 AI CCTV의 최적화는 물론, 강남구에서 일어나는 각종 범죄와 재난, 재해로부터 선제적 대응이 가능해질 것”이라며 “그동안 다수의 지자체에서 축적한 기술력과 운영 노하우를 바탕으로, 시민들이 안전을 체감할 수 있는 지능형 스마트도시 안전시스템을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.