경제·금융당국 “주식시장 리스크 면밀 점검… 非반도체 산업도 적극 육성”

구윤철, 관계기관 합동 시장상황점검회의

“외환시장 24시간 모니터링 강화”

이달 중 ‘원화 국제화 로드맵’ 확정 발표

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 하기 앞서 참석자들과 기념 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 이세훈 금감원 수석부원장, 구 부총리, 신현송 한국은행 총재, 권대영 금융위 부위원장

재정경제부 제공 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 하기 앞서 참석자들과 기념 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 이세훈 금감원 수석부원장, 구 부총리, 신현송 한국은행 총재, 권대영 금융위 부위원장

재정경제부 제공

세줄 요약 경제·금융당국이 주식 급등 뒤 차익실현과 글로벌 AI 전망 변화로 커진 변동성을 점검했다. 외환시장 24시간 개장에 맞춰 모니터링을 강화하고, 원화 국제화 로드맵도 이달 중 발표하기로 했다. 반도체 의존도를 낮추기 위해 비IT 산업 육성도 추진했다. 주식시장 변동성 확대 요인 면밀 점검

외환 24시간 개장 맞춰 모니터링 강화

비IT 산업 육성으로 반도체 의존 완화

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경제·금융 정책을 결정하는 주요 4개 기관이 8일 향후 주식시장의 과도한 변동성을 유발할 수 있는 리스크 요인에 대해 면밀히 점검해 나가기로 했다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부서울청사에서 관계기관 합동 시장상황점검회의를 열고 “주식시장의 경우 그간의 급등에 따른 외국인 및 기관의 차익실현과 리밸런싱 목적 매도, 글로벌 AI 경기 전망 등에 따라 조정을 받으면서 변동성이 일부 확대됐다”며 이같이 밝혔다.회의에는 구 부총리와 신현송 한국은행 총재, 권대영 금융위원회 부위원장, 이세훈 금융감독원 수석부원장이 참석했다.참석자들은 “수출과 경상수지가 역대 최고 수준을 기록하는 등 경기 호조가 이어지고 있다”면서도 “글로벌 정책금리 상승 기대 및 외국인 자금 유출 지속 등으로 국내 금융·외환시장의 변동성이 높은 수준을 보이고 있다”고 짚었다.이어 지정학적 긴장 재고조 가능성을 예의주시하며 성장, 물가, 금융시장 안정 및 민생 경제 등을 종합적으로 고려해 거시정책 조합을 조화롭게 운용하고, 부문별 시장 안정 노력도 지속해 나가기로 했다.외환시장의 경우 “외국인 보유주식 가치 증가로 인한 주식 매도 지속, 미 달러화 강세 및 엔화 약세 등으로 변동성이 확대된 상황”이라고 짚었다.지난 6일 시작된 외환시장 24시간 개장을 계기로 “향후 원화 거래 편의성이 대폭 제고될 것”이라며 야간시간대 발생 가능한 변동성 대응을 위해 24시간 모니터링 체계를 대폭 강화하기로 했다.아울러 이달 중 원화의 태환성 및 경상·자본거래에서의 원화 활용 제고를 위한 ‘원화 국제화 로드맵’을 확정해 발표하기로 했다.채권시장의 경우 “국고채 금리는 7월 들어 변동성이 다소 완화됐으나 향후 대내외 통화정책 기조 변화 등이 리스크 요인으로 작용할 수 있다”고 내다봤다.그러면서 시장을 면밀히 모니터링하며, 시장 수급 여건 등을 고려해 국고채 장기물 발행 비중을 조정하는 등 시장 안정에 만전을 기하기로 했다.이날 회의에서는 주요 산업별 경기 동향도 점검했다. 참석자들은 “비IT 부문과 반도체 중심의 IT 부문 간 경기 차별화가 나타나고 반도체 업종의 등락이 증시 전체에 미치는 영향이 커지는 등 반도체 비중 확대가 금융시장 변동성 확대 요인으로 작용하고 있다”고 지적했다.이에 “향후 반도체·AI 등 주력 산업의 경쟁력 제고뿐만 아니라 바이오·방산·우주항공 등 비IT 차세대 성장 동력도 적극 발굴·육성해 나갈 필요성이 있다”고 공감했다.