택플로우, 29CM 이구홈 성수에 팝업스토어 오픈… 최대 52% 할인

세줄 요약 라이프스타일 브랜드 택플로우가 29CM가 운영하는 이구홈 성수에 세 번째 오프라인 팝업스토어를 열었다. 성수 팝업에서는 오프라인 단독 상품인 장우산을 처음 공개하고 체크 텀블러, 도시락·런치백 등 대표 리빙 아이템도 선보였다. 최대 52% 할인과 온라인몰 연계 프로모션도 진행한다. 29CM 이구홈 성수에 택플로우 세 번째 팝업 오픈

오프라인 단독 장우산 첫 공개, 인기 리빙 제품 전시

최대 52% 할인과 온라인몰 연계 프로모션 진행

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라이프스타일 브랜드 ‘택플로우(TACTFLOW)’가 29CM가 운영하는 이구홈 성수에 세 번째 오프라인 팝업스토어를 오픈했고 8일 밝혔다.택플로우는 일상 속 자신에게 집중하는 시간인 ‘ME-TIME’을 제안하는 브랜드다. 이번 팝업스토어는 지난 3월 용산, 4월 교보문고에 이어 성수동에서 진행되며 브랜드의 주요 인기 제품을 한자리에서 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.특히 이번 성수 팝업에서만 만날 수 있는 오프라인 단독 상품인 ‘장우산’이 첫 공개 돼 눈길을 끈다. 시그니처 체크 패턴을 적용한 감각적인 디자인이 특징이다. 이외에도 휴대성을 높인 ‘체크 텀블러’, 디자인과 실용성을 겸비한 ‘도시락·런치백’ 등 대표 리빙 아이템들이 대거 유통된다.이번 팝업스토어에서는 브랜드의 다양한 제품을 최대 52%할인가에 구매할 수 있으며 29CM 온라인몰과 연계한 프로모션도 동시에 진행된다.택플로우 관계자는 “지난 팝업에 보내주신 성원에 힘입어 성수 팝업을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 온·오프라인 채널을 통해 고객 접점을 넓히며 차별화된 라이프스타일 브랜드로 성장하겠다“고 전했다.