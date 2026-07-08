한국 최초 ‘농림 위성’ 우주로 날아올랐다

차세대중형위성 4호 발사 성공

이미지 확대 스페이스X 발사체에 실려… 우리 독자 기술로 만든 첫 ‘농림 위성’인 차세대중형위성 4호가 7일 오후 4시 12분(한국시간) 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사되고 있다.

유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X 발사체에 실려… 우리 독자 기술로 만든 첫 ‘농림 위성’인 차세대중형위성 4호가 7일 오후 4시 12분(한국시간) 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사되고 있다.

유튜브 캡처

세줄 요약 한국 독자 기술로 개발한 첫 농림 위성 차세대중형위성 4호가 미국 반덴버그에서 팰컨9에 실려 발사됐다. 발사 173분 만에 첫 교신에 성공했고, 내년부터는 3일 주기로 한반도를 관측해 농지·산림 변화와 기후변화 분석에 쓰인다. 한국 첫 농림 위성 차세대중형위성 4호 발사 성공

173분 만에 첫 교신, 목표 궤도 진입 확인

내년부터 3일 주기 한반도 관측, 농정 활용

2026-07-08 B3면

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한국 독자 기술로 개발한 국내 첫 ‘농림 위성’ 차세대중형위성 4호가 성공적으로 발사됐다.우주항공청은 차세대중형위성 4호가 7일 오후 4시 12분(한국 시간) 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’에 탑재돼 발사됐다고 밝혔다. 차세대중형위성 4호는 고도 888㎞(목표 궤도)에서 4개월 동안 초기 운영되고, 내년부터 한반도 전역을 3일 주기로 관측해 농지 및 산림 변화 관찰, 기후변화 분석 등 본격적인 임무에 착수한다.차세대중형위성 4호는 지난달 반덴버그 우주군기지로 이송돼 한 달 동안 기능 점검, 연료 주입 등 사전 작업을 마쳤다. 해당 위성은 발사 2시간 30분 후인 오후 6시 42분 발사체에서 분리돼 목표 궤도에 투입되고 23분 후인 오후 7시 5분 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공했다.중량 514㎏의 차세대중형위성 4호는 위성 본체와 핵심 탑재체의 국산화율이 75% 이상이다. 설계부터 제작, 시험, 검증까지 개발 모든 과정을 한국항공우주산업(KAI)이 총괄했다는 점에서 국내 위성 산업 자립도를 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.핵심 탑재 장비인 광역관측카메라는 컬러 5m급 해상도로 폭 120㎞ 지역을 한 번에 촬영할 수 있다. 차세대중형위성 4호가 두세 차례 통과하는 것만으로도 한반도 전체를 촬영할 수 있다. 따라서 농작물 생육과 작황 분석, 농경지 변화와 산림 훼손 상태 등 농업·산림 관리와 모니터링, 재난·재해 대응, 기후변화 분석, 공공 안전 강화 등 다양한 분야에 활용될 수 있다. 독자적인 농업 정보 수집이 가능해지면서 데이터 기반의 과학 농정 시대가 열릴 것이라는 평가도 나온다.또 한반도를 넘어 전 세계의 60%를 촬영할 수 있기 때문에 산림청에서 지원한 해외 조림 사업 지역을 모니터링하는 것은 물론 아시아산림협력기구에도 관측 자료를 공유할 예정이다.한편 우주청은 지난 5월 3일에도 민간 주도로 제작한 차세대중형위성 2호를 성공적으로 발사했다. 차세대중형위성 2호는 지상 관측, 변화 탐지, 지도 제작, 도시 계획 수립 등 국토 자원 관리 및 자연재해 피해 관측·대응 등에 활용되고 있다.