코스피 한때 -8%

7400 깨졌다가

7656.31 마감

이미지 확대 삼성전자의 2분기 잠정실적이 발표된 7일 서울 강남구 삼성전자 서초사옥 앞을 시민들이 오가고 있다. 이날 삼성전자는 올해 연결 기준 2분기 매출 171조원, 영업이익 89조 4000억원으로 역대 최고치를 기록했다고 공시했다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자의 2분기 잠정실적이 발표된 7일 서울 강남구 삼성전자 서초사옥 앞을 시민들이 오가고 있다. 이날 삼성전자는 올해 연결 기준 2분기 매출 171조원, 영업이익 89조 4000억원으로 역대 최고치를 기록했다고 공시했다.

홍윤기 기자

세줄 요약 삼성전자가 역대급 실적을 발표했지만 7일 코스피는 5% 가까이 급락해 7656.31로 마감했다. 장중 7389.22까지 밀리며 8% 넘게 떨어졌고, 한국거래소는 유가증권시장 매매를 20분 중단했다. 외국인과 기관의 대규모 매도가 하락을 키웠고, 코스닥도 올해 최저치로 내려갔다. 코스피 5% 급락, 7600선 후퇴

장중 8%대 하락, 서킷브레이커 발동

외국인·기관 매도, 개인 순매수

2026-07-08 1면

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삼성전자가 역대급 실적을 발표한 7일 코스피가 5% 가까이 급락해 7600선으로 후퇴했다. 코스닥도 올해 최저치로 떨어졌다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31로 거래를 마쳤다. 전장보다 1.64% 하락 출발한 지수는 한때 7389.22까지 8.22% 내려앉았다. 코스피가 전일 종가 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 이어지자 한국거래소는 오후 1시 51분쯤 유가증권시장 매매거래를 20분간 중단했다. 올해 들어 여섯 번째, 역대 12번째 코스피 서킷브레이커다.유가증권시장에서 외국인이 2조 9299억원어치를 순매도했고 기관도 3108억원어치를 팔았다. 외국인은 13거래일 연속 ‘팔자’ 기조를 이어 갔다. 개인은 3조 1360억원어치를 순매수하며 매물을 받아냈지만 낙폭을 되돌리기에는 역부족이었다.삼성전자는 전날보다 6.92% 내린 29만 6000원에 마감하며 30만원선을 내줬고, SK하이닉스도 6.06% 하락한 220만 1000원에 거래를 마쳤다.코스닥은 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 장중 812.70까지 떨어지며 올해 장중·종가 최저치를 모두 갈아치웠다. 원달러 환율은 전 거래일보다 2.1원 내린 1528.2원에 주간 거래를 마쳤다.