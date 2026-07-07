장중 -8% 파랗게 질린 코스피… 사이드카 이어 서킷브레이커

세줄 요약 삼성전자가 역대급 잠정실적을 내놨지만 코스피는 5% 가까이 급락해 7656.31로 마감했다. 장중 8.22%까지 밀리며 사이드카와 서킷브레이커가 차례로 발동됐고, 외국인과 기관의 동반 매도가 낙폭을 키웠다. 삼성전자 호실적에도 코스피 급락

장중 8%대 하락에 서킷브레이커 발동

외국인 13거래일 순매도, 코스닥 최저

이미지 확대 코스피가 5%대 급락에 매도 사이드카가 발동한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.7. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 5%대 급락에 매도 사이드카가 발동한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 2026.7.7. 도준석 전문기자

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삼성전자가 역대급 실적을 발표한 7일 코스피가 5% 가까이 급락해 7600선으로 후퇴했다. 코스닥도 올해 최저치로 떨어졌다.이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7656.31로 거래를 마쳤다. 전장보다 1.64% 하락 출발한 지수는 한때 7389.22까지 8.22% 내려앉았다. 코스피가 전일 종가 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 이어지자 한국거래소는 오후 1시 51분쯤 유가증권시장 매매거래를 20분간 중단했다. 올해 들어 여섯 번째, 역대 12번째 코스피 서킷브레이커다. 앞서 오전 10시 23분쯤에는 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카도 발동됐다.유가증권시장에서 외국인이 2조 9299억원어치를 순매도했고 기관도 3108억원어치를 팔았다. 외국인은 13거래일 연속 ‘팔자’ 기조를 이어 갔다. 개인은 3조 1360억원어치를 순매수하며 매물을 받아냈지만 낙폭을 되돌리기에는 역부족이었다.삼성전자는 전날보다 6.92% 내린 29만 6000원에 마감하며 30만원선을 내줬고, SK하이닉스도 6.06% 하락한 220만 1000원에 거래를 마쳤다.코스닥은 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 장중 812.70까지 떨어지며 올해 장중·종가 최저치를 모두 갈아치웠다. 원달러 환율은 전 거래일보다 2.1원 내린 1528.2원에 주간 거래를 마쳤다.