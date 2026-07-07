법무법인 베테랑, 서울 서초 분사무소 개소…수도권 형사사건 대응 체계 강화

세줄 요약 경찰대 출신 변호사들로 구성된 법무법인 베테랑이 서울 서초동에 서울분사무소를 열고 수도권 형사사건 대응을 강화했다. 수원 주사무소와 전국 6개 도시 네트워크를 바탕으로 경찰 수사 단계부터 사실관계 확인, 증거 분석, 진술 전략 수립까지 지원한다. 서울 서초에 분사무소 신설, 수도권 대응 강화

경찰 실무 경험 변호사 배치, 초기 대응 중시

전국 6개 도시 네트워크로 협업 체계 운영

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경찰대 출신 변호사들을 중심으로 구성된 법무법인 베테랑이 서울 서초동에 서울분사무소를 신설하고 수도권 지역의 형사사건 대응 체계를 본격 가동한다고 밝혔다.법무법인 베테랑은 현재 수원 주사무소를 기점으로 서울, 인천, 대전, 광주, 부산 등 전국 6개 주요 도시에 네트워크 사무소를 두고 있다. 각 분사무소에는 경찰 실무 경험을 보유한 전문 변호사들이 배치되어, 지역별 수사 기관의 환경과 사건별 특성에 맞춘 형사 법률 서비스를 지원하고 있다.이번 서울분사무소 개소는 수도권 의뢰인의 접근성을 높이고 형사사건 초기 대응을 강화하기 위해 마련됐다. 법무법인 베테랑은 경찰 수사 단계부터 의뢰인의 상황을 면밀히 검토하고, 사실관계 확인과 증거 자료 분석, 조사 절차 안내, 진술 전략 수립 등 사건 초기 대응에 필요한 법률 서비스를 제공하고 있다.법무법인 베테랑은 황순철·이슬기·윤영석 대표변호사를 중심으로 운영되며, 서울분사무소에는 오승윤·박상민·유환선·박건일·정예진 변호사가 상주해 상담부터 수사 대응, 재판 절차까지 형사사건 전반을 담당한다.특히 형사사건은 경찰 조사 초기 진술과 자료 제출 방향에 따라 사건 진행에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 법무법인 베테랑은 경찰 실무 경험을 바탕으로 한 초기 대응의 중요성을 강조하고 있다. 사건별 주요 쟁점과 수사 절차를 함께 검토하고, 의뢰인이 불필요한 불이익을 받지 않도록 단계별 대응 방안을 마련한다는 방침이다.또한 전국 사무소 간 협업 체계도 함께 운영하고 있다. 각 지역에서 축적한 사건 수행 경험과 사례를 공유하고, 필요에 따라 지역 간 협업을 통해 사건 특성에 맞는 법률 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.황순철 법무법인 베테랑 대표변호사는 “서울분사무소 개소를 통해 서울에서도 경찰 수사 단계부터 형사사건에 대한 법률 서비스를 보다 신속하게 제공할 수 있는 기반을 마련했다”며 “경찰 실무 경험을 갖춘 변호사들과 전국 사무소의 협업 체계를 바탕으로 의뢰인에게 필요한 법률 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.