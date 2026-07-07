비큐AI 최대주주, 발행주식 3% 규모 지분 추가 취득 추진… “책임경영 강화”

세줄 요약 비큐AI 최대주주이자 대표이사인 임경환 대표가 발행주식의 약 3%에 해당하는 자사주 추가 취득을 사전공시했다. 회사는 이를 책임경영 강화와 주주가치 제고 의지로 해석했으며, RDPLINE과 AISURFER를 앞세운 AI 데이터·서비스 사업 확장도 이어가고 있다. 최대주주 임경환 대표, 자사주 3% 추가 취득 사전공시

책임경영 강화와 주주가치 제고 의지 공식화

RDPLINE·AISURFER 중심 AI 사업 확장 지속

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비큐AI는 최대주주이자 대표이사인 임경환 대표가 발행주식 총수의 약 3%(약 100만주) 규모 자사주 추가 취득을 위한 사전공시를 진행했다고 밝혔다. 이번 사전공시는 최대주주가 회사의 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 바탕으로 지분 확대에 나선다는 의지를 공식적으로 밝힌 것으로, 책임경영 강화와 주주가치 제고에 대한 의지를 보여주는 행보로 평가된다.이번 사전공시는 관련 법령에 따라 향후 자사주를 취득하겠다는 계획을 사전에 공시한 것으로, 실제 취득은 공시 내용과 법적 절차에 따라 진행될 예정이다. 회사는 최대주주가 직접 자금을 투입해 지분을 확대하겠다는 계획을 공개한 것은 회사의 중장기 성장성과 미래 가치에 대한 확신을 반영한 것이라고 설명했다.현재 비큐AI는 고품질 AI 학습데이터 플랫폼인 ‘RDPLINE(알디피라인)’을 전면에 내세워 공공기관 및 민간 기업을 대상으로 생성형 AI 데이터 공급 사업을 확장하고 있다. 단순히 데이터를 가공 및 유통하는 단계를 넘어 데이터 자산의 유통 생태계 내 경쟁력을 다지는 데 주력하는 모습이다.최근에는 SK텔레콤과 AI 학습데이터 공급 계약을 체결하며 AI 데이터 사업의 고객 기반을 확대했으며, AI 데이터 구축 및 공급 역량을 지속 강화하고 있다. 이와 함께 AI 기반 뉴스 인텔리전스 플랫폼인 ‘AISURFER(아이서퍼)’를 통해 생성형 AI 기술을 접목한 실시간 뉴스 분석 및 데이터 큐레이션 서비스의 효율성을 높이는 등 AI 서비스 경쟁력도 함께 높여가고 있다.비큐AI는 앞으로 ‘RDPLINE’ 기반 AI 데이터 사업과 ‘AISURFER’ 기반 AI 서비스 사업을 양대 성장축으로 육성하고, 신규 고객 확대와 기술 경쟁력 강화를 지속 추진할 계획이다. 회사는 책임 있는 경영을 바탕으로 지속적인 기업가치 및 주주가치 제고에 힘쓴다는 방침이다.