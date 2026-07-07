제주 웰니스 브랜드 ‘에가톳’, 믿을 수 있는 것만 담은 큐레이션 웰니스몰 오픈

세줄 요약 제주 웰니스 브랜드 에가톳이 전 성분 공개와 창업 철학 검증을 기준으로 한 온라인 큐레이션 웰니스몰을 정식 오픈했다. 단순 판매가 아닌 신뢰 기반 선별 플랫폼을 지향하며, 제주창조경제혁신센터·제주도와 로컬 브랜드 발굴과 글로벌 진출도 함께 모색했다. 전 성분·창업 철학 검증한 웰니스몰 오픈

제주 로컬 브랜드 발굴·육성 협력 추진

EAT·MOVE·MIND·SLEEP 중심 큐레이션

이미지 확대 [사진: 에가톳 창업자 김한균 대표] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: 에가톳 창업자 김한균 대표]

이미지 확대 [사진: 좌- 에가톳 공동대표 조남기, 우- 에가톳 웨니스몰 브랜드디렉터 손설] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: 좌- 에가톳 공동대표 조남기, 우- 에가톳 웨니스몰 브랜드디렉터 손설]

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㈜에이비티제주가 제주에서 전개하는 웰니스 브랜드 ‘에가톳(egattoc)’이 전 성분과 제조 철학을 검증해 제품을 소개하는 온라인 큐레이션 웰니스몰을 정식 오픈했다고 밝혔다.최근 건강한 삶을 지향하는 웰니스 시장이 빠르게 성장하면서 시중에 다양한 제품이 출시되고 있으나, 소비자가 가치에 부합하는 제품을 선별하는 데 따르는 피로감도 함께 커지고 있다. 화려한 마케팅 속에서 실제 성분의 안전성이나 제품의 개발 목적을 명확히 파악하기 어렵기 때문이다.에가톳은 이러한 시장 배경에 주목해 단순 판매 목적의 플랫폼에서 벗어나 성분과 가치가 검증된 브랜드와 소비자를 연결하는 큐레이션 플랫폼을 구축했다.입점 기준도 일반 유통 채널과 차별화를 뒀다. 제품의 전 성분을 투명하게 공개하고 설명할 수 있어야 하는 것은 물론, 제품 기획 및 제조 과정에서 창업자의 명확한 철학과 목적성이 확인된 브랜드만을 선별해 입점시키는 방식을 채택했다.회사 측은 “좋은 성분만으로는 소비자의 신뢰를 완성하기 어렵다. 결국 제품을 만든 사람의 가치와 의도가 함께 검증되어야 한다”며 “에가톳은 성분의 투명성과 창업자의 진정성을 함께 살펴 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 환경을 만들어가는 플랫폼이 되고자 한다”고 밝혔다.이 같은 행보에는 지역도 함께하고 있다. 에이비티제주는 (재)제주창조경제혁신센터, 제주특별자치도와 함께 ‘제주 로컬브랜드 × 에이비티제주 콜라보레이션’ 사업을 추진하며, 제주 기반 웰니스 브랜드를 발굴·육성하고 판로 확대는 물론 K-웰니스의 글로벌 진출 가능성까지 함께 모색하고 있다.에가톳은 EAT, MOVE, MIND, SLEEP 등 웰니스의 네 가지 핵심 영역을 중심으로 제품을 큐레이션하며, 온라인 웰니스몰을 기반으로 제주에서 운영되는 페스티벌과 캐빈 리트릿 등 오프라인 경험까지 연계해 브랜드 생태계를 확장해 나갈 계획이다.회사 측은 “좋은 브랜드일수록 정보의 홍수 속에서 쉽게 묻히기 마련”이라며 “에가톳은 소비자와 브랜드가 오래 함께 걸어갈 수 있도록 아무 제품이나 권하지 않는 큐레이션 원칙을 지켜 나가겠다”고 강조했다.