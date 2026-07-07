한전, 행안부 재난관리평가 8년 연속 우수기관 선정

에너지 분야 공공기관 중 최초…독보적 재난관리 역량 입증
경북 산불 당시 전력설비 위기 극복 등 현장 중심 대응 평가
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한국전력 본사
한국전력이 행정안전부 주관 ‘2026년도 재난관리평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐다. 한전은 에너지 분야 공공기관 가운데 최초로 8년 연속 ‘우수’ 등급을 획득, 독보적인 재난관리 역량을 또다시 입증했다.
재난관리평가는 중앙부처 30곳, 공공기관 67곳, 지방자치단체 243곳 등 총 340개 재난관리책임기관을 대상으로 재난관리 단계별 관리 실태를 진단하는 국가 차원의 종합 평가다. 평가 결과는 ‘우수-보통-미흡’ 등급으로 나뉘며, 국민 안전과 직결된 행정 역량을 판단하는 중요 지표로 활용된다.
한전은 이번 평가에서 ▲기관장·부기관장·책임자·실무자의 재난상황 대응역량(인터뷰) ▲안전한국훈련을 통한 재난대비 실효성 ▲재해 경감 우수기업 인증을 통한 업무 연속성 유지 노력 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.
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