핍스모터사이클, ‘참교육’ 화제의 배우 유태주의 방과후 모습을 조명

세줄 요약 핍스모터사이클이 넷플릭스 오리지널 참교육에서 화제를 모은 배우 유태주와 신규 브랜드 캠페인을 선보였다. 극 중 박성환 캐릭터의 거침없는 태도와 해방감을 브랜드 철학인 자유와 연결해 하나의 서사로 풀어냈다. 단순 화보가 아닌 메시지형 콘텐츠로 차별화했다. 핍스모터사이클, 배우 유태주와 신규 캠페인 공개

참교육 속 박성환 캐릭터에서 자유·해방감 모티프

단순 화보 아닌 서사형 콘텐츠로 차별화

이미지 확대 배우 유태주 착용 이미지 (출처=핍스모터사이클) 닫기 이미지 확대 보기 배우 유태주 착용 이미지 (출처=핍스모터사이클)

이미지 확대 배우 유태주 착용 이미지 (출처=핍스모터사이클) 닫기 이미지 확대 보기 배우 유태주 착용 이미지 (출처=핍스모터사이클)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

워즈코퍼레이션(대표이사 노지윤)이 전개하는 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 ‘핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)’이 넷플릭스 오리지널 시리즈 『참교육』에서 활약한 배우 유태주와 함께한 신규 브랜드 캠페인을 공개했다.이번 캠페인은 최근 화제를 모은 넷플릭스 시리즈 『참교육』 속 구운하이텍고 자동차과 서열 1위 박성환 캐릭터의 특성에서 모티프를 얻어 기획됐다. 극 중 인물이 보여준 거침없는 태도와 얽매이지 않는 에너지를 핍스모터사이클이 지속해서 제안해 온 ‘자유와 해방’이라는 브랜드 철학과 연결해 하나의 서사로 풀어낸 것이 특징이다.드라마 속 박성환에서 배우 유태주의 이야기로 이어지는 하나의 메시지로 완성한 점은 단순히 시의성 있는 인물을 섭외해 스타일 화보로 소비하는 타 브랜드의 전략과 차별화되는 부분이다. 실제 브랜드와의 인터뷰에서 유태주는 연기를 포기하려고 했던 시기가 있었다며 부담감을 내려놓고 끊임없이 도전하는 과정에서 좋은 기회가 많이 찾아왔다고 밝혔다.한편 드라마와 이번 캠페인에서 선보인 핍스모터사이클의 빈티지 라인은 혼다 모터사이클 헤리티지를 기반으로 클래식 바이크 문화의 감성과 현대적인 라이더 스타일을 결합한 브랜드 대표 컬렉션이다.브랜드 관계자는 “이번 캠페인은 작품 속 캐릭터를 그대로 재현하는 것이 아니라, 그 안에 담긴 자유로운 태도와 에너지를 핍스모터사이클의 관점으로 다시 풀어낸 프로젝트”라며 “앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와 브랜드 철학이 자연스럽게 연결될 수 있는 프로젝트를 통해 핍스모터사이클만의 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.