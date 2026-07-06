안면인증 잘될까… 달라진 휴대전화 가입 절차 시행

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

안면인증 잘될까… 달라진 휴대전화 가입 절차 시행

입력 2026-07-06 23:42
수정 2026-07-06 23:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
안면인증 잘될까… 달라진 휴대전화 가입 절차 시행
안면인증 잘될까… 달라진 휴대전화 가입 절차 시행 과학기술정보통신부는 6일부터 휴대전화 신규 가입이나 번호이동 신청자는 안면인증, 행정안전부 모바일 신분증, 당일 발급된 주민등록초본 가운데 하나를 선택해 본인 인증을 받아야 한다고 밝혔다. 명의도용을 통한 불법 개통을 차단해 범죄를 예방하기 위해서다. 사진은 이날 서울 시내 한 휴대전화 매장에서 직원이 안면인증 절차를 시연하는 모습.
연합뉴스


과학기술정보통신부는 6일부터 휴대전화 신규 가입이나 번호이동 신청자는 안면인증, 행정안전부 모바일 신분증, 당일 발급된 주민등록초본 가운데 하나를 선택해 본인 인증을 받아야 한다고 밝혔다. 명의도용을 통한 불법 개통을 차단해 범죄를 예방하기 위해서다. 사진은 이날 서울 시내 한 휴대전화 매장에서 직원이 안면인증 절차를 시연하는 모습.

연합뉴스

2026-07-07 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로