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안면인증 잘될까… 달라진 휴대전화 가입 절차 시행

과학기술정보통신부는 6일부터 휴대전화 신규 가입이나 번호이동 신청자는 안면인증, 행정안전부 모바일 신분증, 당일 발급된 주민등록초본 가운데 하나를 선택해 본인 인증을 받아야 한다고 밝혔다. 명의도용을 통한 불법 개통을 차단해 범죄를 예방하기 위해서다. 사진은 이날 서울 시내 한 휴대전화 매장에서 직원이 안면인증 절차를 시연하는 모습.

연합뉴스