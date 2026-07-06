비토즈-iM뱅크-쿠콘, 스마트 컨트랙트 기반 정책 자금 집행 PoC 완료… 지역 결제 혁신 시동

세줄 요약 비토즈와 iM뱅크, 쿠콘이 스테이블코인 발행·결제 생태계 구축을 위한 기술 검증을 마쳤다. 스마트 컨트랙트로 정책자금의 사용 목적과 가맹점을 조건화해 지정된 곳에서만 결제가 이뤄지도록 했고, 부정 유통 차단 가능성도 확인했다. 수수료 절감과 즉시 정산으로 지역 자금 순환 효과도 검증했다. 스마트 컨트랙트 기반 정책자금 집행 PoC 완료

지정 가맹점 조건부 승인으로 부정 유통 차단

즉시 정산·수수료 절감으로 지역 자금 순환

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비토즈(BEATOZ)가 iM뱅크(아이엠뱅크, 은행장 강정훈), 쿠콘(대표 김종현)과 함께 ‘스테이블코인 발행 및 결제 생태계 구축’을 위한 기술 검증(PoC)을 마쳤다고 7일 밝혔다. 이번 검증은 결제 효율 개선을 넘어 지역 정책 자금이 투명하게 집행되고 지역 내에서 순환하는 경제 구조까지 확인했다는 점에서 의미가 있다.앞서 진행된 하나금융티아이, 전북은행에 이어 실시된 이번 iM뱅크 PoC는 단순한 결제망 시험의 수준을 넘어섰다. 3사는 ▲스마트 컨트랙트 기반 정책 자금의 투명한 집행 ▲스테이블코인을 활용한 차세대 결제 혁신 ▲자생적 지역 경제 활성화를 3대 목표로 설정했다. 이에 따라 수수료 절감과 즉시 정산이 가능한 결제 구조에서부터 스마트 컨트랙트 기반 프로그래머블 결제까지 검증 범위를 광범위하게 넓혔다.이번 검증의 중심축은 스마트 컨트랙트를 통한 ‘조건부 결제 승인’이었다. 자금의 사용 목적과 업종, 가맹점 등 조건을 사전에 코드로 지정하면 해당 조건을 충족하는 거래만 자동으로 승인·정산된다. 이 방식으로 별도의 사후 점검 없이도 자금이 지정된 용도로만 쓰이도록 제한할 수 있음을 확인했다.특히 지자체가 특정 목적의 지원금을 지급할 때 지정 업종이나 가맹점에서만 결제가 승인되도록 설정하면 자금의 부정 유통을 원천적으로 차단할 수 있다는 점도 함께 검증됐다. 이 기술은 향후 복지 바우처와 청년·의료 지원금 등 다양한 정책 자금의 투명하고 정밀한 집행에 유용하게 활용될 전망이다.또한 3사는 소상공인 중심에 머물러 있던 기존 지역 결제망을 대형 유통망과 B2B 영역까지 포괄하는 범용 인프라로 확장하는 데 초점을 맞췄다. 결제망의 규모와 사용처를 확대하기 위해서는 신뢰성과 안정성이 필수적인 만큼 모든 거래가 블록체인상에 투명하게 기록·검증되고 정산이 지연 없이 즉시 이뤄지는 구조를 확인해 결제망의 신뢰성을 확보했다.기술 검증에는 iM뱅크의 금융 인프라, 비토즈의 블록체인·CPG 기술, 쿠콘의 결제 데이터 API 및 인프라 연결 기술이 결합됐다. 이를 통해 사용자의 결제 요청과 가맹점 정보 확인, 블록체인 기반 결제 처리, 결과 통지로 이어지는 전 과정을 구현하고 실제 상거래 환경에 적용 가능한 스테이블코인 결제 연동 구조를 검증했다.이 결제 구조는 효율 개선에 그치지 않고 지역 경제 안에서 자금이 머물고 순환하는 ‘자생적 경제 모델’의 토대가 될 수 있다는 점도 확인됐다. 수수료 절감으로 아낀 비용이 지역 상권에 남고 정산 대기 없는 즉시 정산으로 가맹점의 자금 회전이 빨라지면서 지역 내 재투자와 소비, 나아가 사용처 제한 없는 범용 결제 수단으로의 확장까지 이어지는 선순환을 검증했다.iM뱅크 관계자는 “지역 자금이 투명하게 집행되고 지역 안에서 순환하도록 돕는 것은 지역 거점 은행의 핵심 역할”이라며 “이번 검증으로 정책 자금이 본래 목적대로 쓰이도록 지원하는 실질적 기반을 확인했다”고 밝혔다.김종현 쿠콘 대표는 “이번 3사 PoC에서 쿠콘은 금융 API와 결제 연계 역량을 바탕으로 iM뱅크의 금융 시스템과 비토즈의 블록체인 기반 결제 인프라를 잇는 역할을 맡았다”며 “결제 요청과 입금·계좌 정보, 처리 결과가 기존 금융망과 디지털 자산 결제망 사이에서 안정적으로 연계되는 구조를 검증했다”고 설명했다.이상국 비토즈 한국법인 대표는 “기술의 가치는 금융 현장에서 실제로 작동하는지에 달려 있다”며 “규제 친화적 하이브리드 블록체인과 링네트와 공동 개발한 CPG 솔루션을 갖춘 비토즈의 기술이 하나금융티아이·전북은행에 이어 이번 iM뱅크 검증에서도 기관급 요구 수준을 충족했음을 확인한 사례”라고 강조했다.한편 3사는 이번에 검증한 스마트 컨트랙트 기반 정책 자금 집행 기술을 발판으로 소상공인부터 대형 유통·B2B 거래까지 제약 없이 이용하는 ‘대구·경북 통합 결제 인프라’ 구축을 시작으로 전국 지자체로 확산 가능한 범용 모델을 목표로 활용 범위를 넓혀갈 계획이다. 아울러 비식별 블록체인 데이터를 활용한 실시간 소비 패턴 분석 등을 통해 지자체의 데이터 기반 경제 정책 수립을 지원하는 인프라로 역할을 확대한다는 방침이다.