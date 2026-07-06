CS, 우리은행서 110억원 조달… 미래정보기술 인수 ‘속도전’

세줄 요약 CS가 우리은행에서 110억원 규모 대출 약정을 체결해 미래정보기술 인수 자금을 모두 마련했다. 기술보증기금 보증을 기반으로 한 장기 차입으로, 시장에서 제기된 유상증자와 오버행 우려도 사라졌다. 인수는 8월 6일 마무리될 예정이다. 우리은행서 110억원 조달, 인수자금 확보

미래정보기술 지분 100% 인수 속도전

유상증자·오버행 우려 해소

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코스닥 상장사 CS가 미래정보기술 인수 자금을 전액 확보하며 자금 조달 불확실성을 완전히 해소했다.6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 CS는 기술보증기금 보증을 통해 우리은행으로부터 110억원 규모의 대출 약정을 체결했다. 이번 자금은 전액 미래정보기술 지분 인수에 투입된다.앞서 CS는 지난 5월 미래정보기술 지분 100%를 250억원에 인수한다고 밝혔다. 초기 대금 200억원은 자체 현금 90억원과 이번 인수금융 110억원으로 충당하며 나머지 50억원은 향후 3년간 성과에 연동해 지급한다.이번 국책기관 보증 기반의 장기 차입 성공으로 시장 일각에서 제기되던 주주배정 유상증자 등 오버행(잠재적 매도 물량) 우려는 완전히 불식됐다.CS 관계자는 “낮은 금리로 장기 자금을 확보한 만큼 오는 8월 6일 예정된 인수 거래를 차질 없이 완결할 것”이라고 말했다.CS는 영상감시장치 기업인 미래정보기술 인수를 통해 사업 다각화에 속도를 낼 방침이다. 미래정보기술은 지난해 매출액 341억원, 영업이익 23억원을 기록했다.