건강관리 트렌드 맞춘 삼육식품, ‘삼육케어’ 제품군으로 케어푸드 경쟁력 강화

세줄 요약 삼육식품이 고령화와 1인 가구 증가로 커지는 케어푸드 시장에 맞춰 신규 브랜드 삼육케어를 선보였다. 초기 제품은 식사 대용용 완전균형영양식과 식이 조절용 당캐치 프로로, 식물성 원료와 휴대성을 앞세워 일상 속 영양 관리 수요를 겨냥했다. 케어푸드 시장 성장세에 맞춘 삼육식품 브랜드 론칭

식물성 영양 설계 기반 삼육케어 신제품 2종 출시

직장인·학생까지 겨냥한 일상 영양 관리 수요 공략

이미지 확대 전광진 삼육식품 대표 (사진=삼육식품 제공) 닫기 이미지 확대 보기 전광진 삼육식품 대표 (사진=삼육식품 제공)

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삼육식품(사장 전광진)이 식물성 영양 설계를 기반으로 한 신규 케어푸드 브랜드 ‘삼육케어’를 론칭하고 신제품 2종을 출시하며 관련 시장 진출을 본격화했다.현재 국내 케어푸드 시장은 고령화 현상과 1인 가구의 증가, 건강 관리에 대한 사회적 관심 고조 등을 바탕으로 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 기존 케어푸드 시장이 주로 환자식이나 고령층의 식사 보조 목적에 국한됐던 것과 달리, 최근에는 일반 직장인과 학생 등으로 소비층이 확대되며 일상적인 영양 관리 식품으로 수요가 다변화되는 양상이다.삼육식품은 이러한 시장 변화에 대응해 새로운 브랜드 삼육케어를 기획했으며, 초기 제품 라인업으로 ‘삼육케어 완전균형영양식 구수한맛’과 ‘삼육케어 당캐치 프로 호두맛’을 시장에 선보였다.먼저 ‘삼육케어 완전균형영양식 구수한맛’은 식사 대용 및 영양 보충 목적의 제품이다. 식물성 원료를 주성분으로 해 균형 잡힌 영양소 섭취가 가능하도록 설계됐다. 바쁜 일정 등으로 규칙적인 식사가 어려운 소비층을 위해 구수한 맛을 적용함으로써 섭취 시의 거부감을 줄인 것이 특징이다.동시에 출시된 ‘삼육케어 당캐치 프로 호두맛’은 식이 조절 및 식습관 개선이 필요한 소비자를 겨냥한 제품이다. 식물성 원료에 호두를 첨가해 영양 성분과 기호성을 함께 고려했으며, 휴대성을 높여 일상생활 속에서 간편하게 섭취할 수 있도록 제조됐다.최근 식품 소비 동향은 단순한 한 끼 식사를 넘어 개인의 건강 상태와 생활 방식에 맞춘 영양 섭취를 중시하는 방향으로 이동하고 있다. 이에 따라 편의성과 영양을 모두 갖춘 케어푸드 제품에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있는 상황이다.삼육식품 측은 그간 확보한 식물성 식품 제조 기술을 활용하여, 식물성 영양 설계 및 편의성을 강조한 후속 제품 개발을 이어갈 계획이다.삼육식품 관계자는 “건강 관리가 보편적인 생활 습관으로 자리 잡음에 따라 소비자의 접근성을 높인 제품 기획에 집중하고 있다”며 “향후 삼육케어 브랜드를 통해 시장의 다양한 수요를 반영한 제품을 지속적으로 출시해 케어푸드 시장 내 입지를 다질 것”이라고 밝혔다.