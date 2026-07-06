스카비올, 화해 어워드 1위 기념 네이버 스마트스토어 프로모션 실시

세줄 요약 스카비올이 2026 상반기 화해 어워드 탈모케어 부문 1위 수상을 기념해 네이버 스마트스토어에서 특별 프로모션을 열었다. 대상은 탈모증상완화 단백질 샴푸 500ml이며, 1만9900원 판매와 네이버페이 5000원 적립 혜택을 제공했다. 화해 어워드 탈모케어 1위 수상 기념 프로모션

네이버 스마트스토어 단독 할인과 포인트 적립

탈모증상완화 단백질 샴푸 500ml 대상

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두피케어 브랜드 스카비올(SCABIOLL)이 ‘2026 상반기 화해 어워드’ 탈모케어 부문 1위 수상을 기념해 네이버 스마트스토어에서 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션 대상 제품은 탈모케어 부문에서 수상한 ‘스카비올 탈모증상완화 단백질 샴푸 500ml’다. 프로모션 기간 동안 해당 제품은 1만 9900원에 판매되며, 구매 고객에게는 네이버페이 포인트 5000원을 추가로 적립하는 혜택이 제공된다.스카비올 단백질 샴푸가 수상한 ‘화해 어워드’는 뷰티 플랫폼 화해가 주관하는 시상식으로, 실제 사용자 리뷰와 평점 데이터를 기반으로 우수 제품을 선정한다. 스카비올은 이번 2026 상반기 어워드의 탈모케어 부문에서 1위를 기록했다.해당 제품은 두피 세정과 모발 단백질 케어를 동시에 할 수 있도록 개발된 탈모증상완화 기능성 샴푸다. 풍성한 거품과 산뜻한 사용감, 은은한 향을 특징으로 하며, 매일 사용하는 샴푸 루틴을 통해 두피와 모발을 전반적으로 관리할 수 있도록 설계됐다. 또한 식품의약품안전처에 탈모증상완화 기능성 화장품으로 보고를 완료한 제품이다.스카비올 측은 이번 프로모션에 대해 화해 어워드 수상에 대한 감사의 의미를 전달하고, 더 많은 소비자가 수상 제품을 혜택과 함께 경험할 수 있도록 기획된 행사라고 설명했다.스카비올 관계자는 “이번 수상은 실제 소비자들의 리뷰를 기반으로 이루어진 평가라는 점에서 의미가 크다”며 “고객들의 성원에 보답하기 위해 네이버 스마트스토어 프로모션을 마련했으며, 이번 기회를 통해 많은 소비자가 스카비올의 두피케어 제품을 경험해 보길 바란다”고 전했다.한편 이번 프로모션은 스카비올 네이버 스마트스토어에서 단독으로 진행되며, 진행 기간 등 구체적인 세부 내용은 공식 스토어를 통해 확인할 수 있다.