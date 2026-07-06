NH농협캐피탈, 책무종합시스템 도입...데이터 기반 내부통제 체계 고도화

세줄 요약 NH농협캐피탈이 7월 1일부터 책무종합시스템을 본격 가동해 임원의 책무와 내부통제 활동을 통합 관리했다. 문서 중심 방식에서 벗어나 이행 현황을 실시간 확인하고, 데이터 축적·분석으로 객관성과 투명성을 높이며 리스크 관리 체계를 강화했다. 책무종합시스템 7월 1일 본격 가동

임원 책임·내부통제 통합 관리 체계 구축

데이터 축적·분석으로 리스크 관리 강화

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NH농협캐피탈이 내부통제 체계의 실효성을 높이기 위해 구축한 ‘책무종합시스템’을 7월 1일부터 본격 가동하며 디지털 기반의 리스크 관리 체계 강화에 나섰다.최근 금융권은 책무구조도 제도 시행에 발맞추어 내부통제 수준을 강화하기 위한 시스템 구축에 속도를 내고 있다. 특히 임원의 책임 이행 과정을 체계적으로 관리하고 관련 데이터를 축적·분석할 수 있는 디지털 플랫폼의 필요성이 커지면서 관련 투자가 이어지는 추세다.NH농협캐피탈이 이번에 구축한 책무종합시스템은 임원의 책무와 내부통제 활동을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 책무 이행 과정과 상당한 주의의무 이행 근거를 데이터로 관리해 업무의 객관성과 투명성을 높였으며, 내부통제 활동 전반을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다.또한 기존 문서 중심의 관리 방식에서 벗어나 임원별 책무 현황과 내부통제 이행 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 구현했다. 이를 통해 운영 효율성을 높이는 동시에 조직 개편이나 제도 변경 시 관련 내용을 신속하게 반영할 수 있는 기반도 마련했다.이번 시스템은 책무구조도 전문 솔루션 기업인 이엘온소프트와 협업해 구축됐다. 내부통제 활동과 이행 점검 결과를 데이터로 축적·관리함으로써 경영진의 모니터링 기능을 강화하고, 잠재적인 리스크를 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 한 것이 특징이다.금융업계에서는 내부통제 체계가 단순한 규제 준수 수준을 넘어 지속 가능한 경영의 핵심 요소로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. 이에 따라 내부통제 데이터를 활용한 상시 점검과 리스크 관리 체계를 구축하려는 금융회사의 움직임도 더욱 확대될 것으로 전망된다.장종환 NH농협캐피탈 대표이사는 “책무종합시스템 구축은 내부통제 체계를 디지털 기반으로 전환하고 리스크 관리 역량을 높이기 위한 중요한 과정”이라며 “앞으로도 축적되는 데이터를 활용해 내부통제 체계를 지속적으로 고도화하고 고객과 시장의 신뢰를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.