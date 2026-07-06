매트릭스, 하이엔드 홈짐 라인업 7일 네이버 브랜드데이 진행...가정용 운동기구 할인

세줄 요약 매트릭스가 7월 7일 네이버 브랜드데이를 열고 가정용 홈짐 라인업을 하루 특가로 선보인다. The Climber C50, 실내 자전거, 로잉머신 등 6개 제품에 할인과 슈퍼적립, 카드 혜택이 더해진다. 전국 무료 배송·설치도 지원한다. 네이버 브랜드데이 하루 특가 행사 진행

홈짐 6개 제품 할인과 추가 혜택 제공

전국 무료 배송·설치로 구매 편의 강화

이미지 확대 <존슨헬스테크코리아(Johnson Health Tech Korea) 제공> 닫기 이미지 확대 보기 <존슨헬스테크코리아(Johnson Health Tech Korea) 제공>

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프리미엄 피트니스 솔루션을 제공하는 존슨헬스테크코리아(Johnson Health Tech Korea)의 하이엔드 홈짐 브랜드 ‘매트릭스(MATRIX)’가 7월 7일 네이버 브랜드데이를 통해 가정용 운동기구 라인업 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 지난 5월 국내 공식 온라인몰 론칭 이후 약 두 달 만에 마련된 프로모션으로, 7일 하루 동안 주요 가정용 운동기구 라인업에 대한 ‘하루 특가’가 운영된다. 당일 오전 10시부터 오후 6시까지는 네이버 브랜드아워가 함께 진행될 예정이다.매트릭스는 지난 5월 프리미엄 가정용 운동기구 라인업인 ‘The Objet Edition’을 선보이며 국내 홈 피트니스 시장에 진출했다. 기업 및 상업용 전문 피트니스 시장에 공급해 온 기술을 바탕으로 주거 공간과의 조화를 고려한 디자인을 결합한 것이 특징이다.회사 측에 따르면 출시 이후 일부 제품은 준비된 초도 물량이 소진돼 재입고가 진행됐으며, 이를 통해 하이엔드 운동기구에 대한 시장의 잠재 수요를 확인했다는 평가를 받고 있다.이번 네이버 브랜드데이 행사는 7일 자정부터 24시간 동안 특가 혜택이 적용되며, 당일 오전 10시부터 오후 6시까지는 노출 시간대인 브랜드아워가 함께 운영된다.행사 기간 동안 대표 제품인 ‘The Climber C50’을 비롯해 실내 자전거 ‘The Bike U30’, ‘The Bike R30’, 전신 로잉머신 ‘The Rower’, 복합 운동기구 ‘The All in Step+’, 인클라인 벤치 홈짐 세트 등 총 6개 제품을 할인된 가격으로 선보인다.가격 혜택 외에도 네이버 브랜드스토어 단독 판매 및 슈퍼적립, 카드사 할인 혜택이 중복 제공된다. 매트릭스는 대형 운동기구의 특성을 고려해 배송 인프라도 구축했다. 제주도 및 도서산간 지역을 포함해 전국 어디든 전문 인력의 무료 배송 및 설치가 지원되며, 소비자가 직접 수령 날짜를 지정하는 ‘N희망일배송’ 및 ‘N배송’ 시스템을 도입해 구매 후 설치까지의 편의성을 높였다.존슨헬스테크코리아 관계자는 “이번 네이버 브랜드데이를 통해 가정용 운동기구 라인업을 할인된 가격과 다양한 구매 혜택으로 선보일 예정”이라며 “공식 브랜드스토어를 통해 제품 정보와 행사 내용을 확인할 수 있다”고 밝혔다.한편, 매트릭스 네이버 브랜드데이는 7월 7일 하루 동안 네이버 공식 브랜드스토어에서 진행된다.