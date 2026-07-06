포토이즘, 브랜드 리브랜딩 단행… 글로벌 포토 라이프스타일 플랫폼으로 도약

세줄 요약 포토이즘이 새 브랜드 아이덴티티와 슬로건 ‘Take a PHOTOISM’을 공개하며 리브랜딩을 단행했다. 단순한 로고 변경을 넘어 앱, 매장, 상품, 공간 전반의 경험을 고도화해 글로벌 포토 라이프스타일 플랫폼으로 도약하겠다는 계획이다. 새 BI·슬로건 공개, 리브랜딩 단행

글로벌 1000개 매장 기반 플랫폼 도약

앱·매장·공간 전반 경험 고도화

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글로벌 포토부스 브랜드 포토이즘이 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)와 슬로건을 공개하며 리브랜딩을 단행했다. 이번 리브랜딩은 단순한 로고 변경을 넘어 온·오프라인 전반의 사용자 경험과 공간 경험을 고도화하고, 글로벌 시장으로 기록의 가치를 확장하기 위한 브랜드 혁신의 일환이다.포토이즘은 현재 전 세계 1,000개 이상의 매장을 운영하며 글로벌 네트워크를 기반으로 새로운 사진 문화를 만들어가고 있다. 이번 리브랜딩을 통해 브랜드 정체성을 재정립하고, 고객의 일상 속 순간을 더욱 의미 있게 기록하는 글로벌 포토 라이프스타일 플랫폼으로 도약한다는 계획이다.새롭게 공개된 BI는 기존 세리프 기반 로고에서 보다 현대적이고 직관적인 산세리프 형태로 변화했다. 로고 속 ‘O’에는 카메라 조리개를 모티프로 적용해 고객의 순간에 집중한다는 의미를 담았으며, 카메라 활성화 버튼을 연상시키는 요소를 더해 언제 어디서나 기록의 순간을 함께 만들어가는 브랜드 철학을 시각적으로 표현했다. 새로운 BI는 앱, 오프라인 매장, 상품, 각종 커뮤니케이션 채널 등 브랜드 전반에 순차적으로 적용될 예정이다.새로운 슬로건인 “Take a PHOTOISM” 역시 이번 리브랜딩의 핵심 메시지를 담고 있다. 이는 단순히 사진을 찍는 행위를 넘어 기록의 순간 자체를 특별한 경험으로 만들겠다는 포토이즘의 방향성을 의미한다.특히 포토이즘은 이번 리브랜딩을 계기로 상품과 서비스, 오프라인 공간 전반의 고객 경험을 더욱 강화하고 있다. AI 얼굴 보정 기능, 미니 프레임, ID PHOTO 등 신규 서비스를 지속적으로 선보이고 있으며, 자체 애플리케이션을 통해 보다 편리한 디지털 경험을 제공하고 있다. 또한 고객 동선과 이용 경험을 고려한 공간 개편도 함께 진행 중이다. 새로운 인증존과 포토이즘 에디션 배경지, 스페셜 공간 등을 도입해 촬영 전후의 경험까지 하나의 콘텐츠로 확장하고 있다.포토이즘 관계자는 “이번 리브랜딩은 디자인 변화에 그치지 않고 고객이 브랜드를 경험하는 모든 접점을 새롭게 정의하는 과정”이라며 “사진을 통해 사람들의 소중한 순간을 기록해 온 포토이즘이 앞으로는 고객의 삶에 더욱 자연스럽게 스며들며 기록의 가치와 경험을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “국내를 넘어 글로벌 시장에서도 새로운 사진 문화를 선도하는 포토 라이프스타일 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 전했다.한편 포토이즘은 이번 리브랜딩을 시작으로 브랜드 경험을 지속적으로 고도화하고, 온·오프라인을 아우르는 다양한 서비스와 공간 혁신을 통해 기록이 가진 가치를 전 세계 고객들에게 전달해 나갈 계획이다.