경제 예쁜 문구용품 다 모였네 입력 2026-07-06 00:29 수정 2026-07-06 00:29 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/06/20260706031006 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 예쁜 문구용품 다 모였네 ‘문구전 2026 여름’이 5일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 방문객이 문구용품을 살펴보고 있다.뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 예쁜 문구용품 다 모였네 ‘문구전 2026 여름’이 5일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 방문객이 문구용품을 살펴보고 있다.뉴스1 ‘문구전 2026 여름’이 5일 서울 서초구 aT센터에서 열린 가운데 방문객이 문구용품을 살펴보고 있다.뉴스1 2026-07-06 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지