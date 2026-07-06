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휘발유·경유 가격 7주 연속 하락

석유 최고가격제 시행과 국제유가 하락으로 이번 주 국내 주유소 휘발유·경유 가격이 1900원대 중반으로 하락했다. 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 ℓ당 55.7원 내린 1952.1원, 경유 가격은 58.9원 내린 1942.4원을 기록하며 7주 연속 동반 하락했다. 사진은 5일 서울 서초구 만남의장소 주유소에서 시민들이 주유하는 모습.

뉴스1