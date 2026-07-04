기름값 뚝뚝 떨어져… 7주 연속 하락, 휘발유 ℓ당 1952.1원

세줄 요약 이번주 국내 주유소 휘발유 평균 가격은 ℓ당 1952.1원, 경유는 1942.4원으로 일주일 새 50~60원가량 내렸다. 휘발유·경유는 7주 연속 동반 하락했고, 서울과 대전의 지역별 격차도 이어졌다. 휘발유 평균 1952.1원, 7주 연속 하락

경유 평균 1942.4원, 서울·대전 격차 지속

국제유가 안정 기대 속 하락폭은 제한

이미지 확대 전국 주유소 기름값이 하락세를 이어가는 가운데 29일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 ℓ당 1900원대에 판매되고 있다. 2026.6.29 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 전국 주유소 기름값이 하락세를 이어가는 가운데 29일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 ℓ당 1900원대에 판매되고 있다. 2026.6.29 뉴스1

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이번주 국내 주유소 휘발유·경유 가격이 일주일 새 50~60원 내린 1900원대 중반으로 하락했다.4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 첫째 주(6월 28일~7월 2일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 한 주 전보다 ℓ당 55.7원 내린 1952.1원으로 나타났다.지역별로 보면 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 73원 내린 1976.6원, 가격이 가장 낮은 대전은 77.4원 하락한 1916.4원으로 각각 집계됐다.경유는 전국 평균 기준 전주 대비 58.9원 내린 1942.4원을 기록했다.휘발유·경유 가격은 7주 연속 동반 하락 흐름을 보이고 있다.미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명으로 국제유가가 안정화된 이후인 5월 셋째 주부터 매주 소폭 하락하기 시작했고, 미국·이란 종전 MOU가 체결된 후 6월 넷째 주부터 내림폭이 커졌다.다만 이번주 국제유가는 미국·이란 실무협상단과 중재국들이 카타르 도하에서 종전 방안을 논의한 데 따른 원유 공급 정상화 기대로 하락했지만, 협상이 답보 상태에 머물면서 하락폭은 제한됐다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난 2일 기준 63.3달러로 전주보다 1.1달러 내렸다.통상 국제유가 변동은 2~3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.한편 앞서 정부는 지난달 27일 0시부터 적용된 7차 석유 최고가격을 유종별로 ℓ당 150원 인하했다. 이에 따라 현재 석유 최고가격은 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.