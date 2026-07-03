LG, 영남권 AI 인프라·첨단 제조 경쟁력 강화에 9.4조원 투자

창원 AI 데이터센터 확산 대응

구미 반도체기판 생산능력 확대

이미지 확대 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회, 축사하는 이재명 대통령 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회, 축사하는 이재명 대통령

(진주=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.7.3 [청와대통신사진기자단]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회, 축사하는 이재명 대통령 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회, 축사하는 이재명 대통령

(진주=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.7.3 [청와대통신사진기자단]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG가 영남권에 인공지능(AI) 데이터센터 인프라를 비롯해 AI의 ‘눈’ 역할을 하는 광학 기술, AI 반도체 핵심 기판, 차세대 디스플레이 등을 중심으로 오는 2030년까지 9조 4000억원을 투자한다.LG전자는 창원을 중심으로 AI 데이터센터(AIDC) 확산에 대응하기 위한 HVAC(냉난방공조) 연구개발 역량을 강화하고, 프리미엄 가전 분야의 차세대 기술 개발에도 투자를 확대할 계획이다.구미에서 LG이노텍은 광학솔루션 신모델 양산과 반도체 기판 생산능력 확대를 위한 투자를 추진한다. LG디스플레이는 차세대 디스플레이 신모델 양산을 위한 생산기반을 확대할 예정이다. 이번 투자는 AI 전환에 대응하기 위한 LG의 미래 성장 전략의 일환으로 추진된다.한편 이날 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 행사에는 문혁수 LG이노텍 CEO, 이재성 LG전자 ES사업본부장, 백승태 LG전자 HS사업본부장, 김성현 LG디스플레이 CFO 등이 참석했다.