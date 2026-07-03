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시몬스 대구에서 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어 운영

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-03 15:48
수정 2026-07-03 15:48
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신세계 백화점 대구점에 오프한 시몬스 팝업 스토어 사진 -시몬스 제공
신세계 백화점 대구점에 오프한 시몬스 팝업 스토어 사진 -시몬스 제공


수면 전문 브랜드 시몬스가 오는 19일까지 신세계백화점 대구점에서 자사의 최상위 매트리스 컬렉션을 선보이는 ‘뷰티레스트 블랙 팝업스토어’를 운영한다.

이번 팝업스토어는 고객들이 시몬스의 하이엔드 숙면 기술력을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다. 행사장에는 ‘뷰티레스트 블랙’ 컬렉션 중에서도 소비자 선호도가 높은 핵심 모델인 데보라, 마리옹, 브리짓이 진열된다. 또한 업계 메가히트 매트리스 컬렉션이자 시몬스를 대표하는 ‘뷰티레스트’ 라인의 인기 모델인 젤몬도 함께 만나볼 수 있다.

시몬스 측은 “각 매트리스 체험 공간마다 커튼을 설치해 프라이빗한 분위기를 조성했다”며 “고객들이 온전히 수면에 집중할 수 있는 환경을 통해 프리미엄 브랜드 명성에 걸맞은 특별한 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

정연호 기자
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