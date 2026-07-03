진인프라 김성용 대표, 한국지능정보사회진흥원 ‘지능정보사회 미래비전상’ 수상

세줄 요약 진인프라 김성용 대표가 한국지능정보사회진흥원으로부터 지능정보사회 미래비전상을 받았다. 지능형 정보서비스와 디지털 전환 연구로 대한민국의 지능정보사회 진입을 앞당긴 공로를 인정받았다. 회사는 클라우드와 AI, 보안 분야로도 사업을 넓히고 있다. 김성용 대표, NIA 미래비전상 수상

지능형 정보서비스·디지털 전환 공로 인정

진인프라, ICT 인프라 기반 사업 확장

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국내 ICT 인프라 전문기업인 주식회사 진인프라의 김성용 대표가 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로부터 ‘지능정보사회 미래비전상’을 수상했다.이번 수상은 지능형 정보서비스와 디지털 전환 연구를 통해 대한민국의 지능정보사회 진입을 앞당기는 데 기여한 공로를 인정받은 결과다.진인프라는 네트워크, 보안, 클라우드, 데이터센터 등 ICT 인프라 분야에서 공공기관과 기업을 대상으로 설계·구축·운영 서비스를 제공해 온 전문기업이다. 최근에는 디지털 전환 수요에 부응하기 위해 클라우드, AI, 정보보안 등 차세대 성장 분야로 사업 범위를 확대하고 있다.김성용 대표는 “이번 수상은 진인프라 임직원 모두가 각자의 역할 속에서 쌓아온 기술력과 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로 ICT 기술 혁신과 디지털 전환을 이끌며 고객과 사회로부터 신뢰받는 기업으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.진인프라는 2006년 설립 이후 공공·금융·교육 등 다양한 분야에서 IT 인프라 구축 및 운영 사업을 수행해 왔으며, 안정적인 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있다.