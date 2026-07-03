지엠에프, 창립 20주년 맞아 글로벌 K-Food 기업 도약 선언

세줄 요약 냉동만두 제조·수출 기업 지엠에프가 창립 20주년을 맞아 기념행사를 열고, 지난 성장과 성과를 돌아보며 글로벌 K-Food 기업으로의 도약 의지를 다졌다. 2023년 화재 위기 극복 사례와 20년 근속자 시상도 함께 진행했다. 창립 20주년 기념행사 개최, 성장 성과 공유

화재 위기 극복 사례 언급, 재도약 기반 마련

글로벌 K-Food 기업 도약과 매출 1000억 비전

이미지 확대 창립 20주년 기념식에서 모두발언을 하고 있는 김호수 지엠에프 회장. (사진 제공 = 지엠에프) 닫기 이미지 확대 보기 창립 20주년 기념식에서 모두발언을 하고 있는 김호수 지엠에프 회장. (사진 제공 = 지엠에프)

이미지 확대 창립 20주년 기념식에서 공로패를 들고 있는 김호수 지엠에프 회장과 김직 상무이사. (사진 제공 = 지엠에프) 닫기 이미지 확대 보기 창립 20주년 기념식에서 공로패를 들고 있는 김호수 지엠에프 회장과 김직 상무이사. (사진 제공 = 지엠에프)

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냉동만두 제조 및 수출 기업인 지엠에프가 7월 1일 창립 20주년을 맞아 지난 성장 과정을 돌아보고, 글로벌 K-Food 기업으로의 새로운 도약을 다짐했다.지엠에프는 창립 20주년을 기념해 임직원들과 함께 기념행사를 열고, 회사의 주요 연혁과 성과, 향후 비전과 방향성을 공유했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 20년 동안 회사를 함께 성장시켜 온 임직원들의 노고를 격려하고, 다음 20년을 향한 목표를 함께 확인하는 자리로 마련됐다.지엠에프는 만두 수출 시장에서의 성과를 바탕으로 한국 식품의 글로벌 시장 확대를 추진해 온 K-Food 전문 기업이다. 창립 이후 품질과 신뢰를 기반으로 국내외 시장에서 성장해 왔으며, 변화하는 식품 산업 환경 속에서도 제조 경쟁력과 수출 기반을 지속적으로 강화해 왔다.이날 행사에서는 지엠에프의 성장 과정과 주요 성과가 소개됐으며, 회사와 20년을 함께해 온 20년 근속자 4명에 대한 시상도 진행됐다. 지엠에프는 20년 근속 임직원들에게 감사의 뜻을 전하며, 회사의 성장은 구성원들의 책임감과 헌신이 있었기에 가능했다고 강조했다.지엠에프는 성장 과정에서 맞았던 위기와 극복 사례도 언급했다. 지난 2023년 대형 화재로 주요 생산 시설이 전소되는 어려움을 겪었으나, 임직원들의 빠른 대응과 노력으로 약 150일 만에 생산 재개 기반을 마련하며 재도약의 발판을 만들었다. 회사는 이 경험을 통해 위기 대응력과 조직 결속력을 확인했다고 설명했다.이번 창립 20주년을 계기로 지엠에프는 제조 경쟁력 강화, 품질 관리 고도화, 글로벌 시장 확대에 더욱 집중할 계획이다. 특히 중장기적으로 매출 1000억원 규모의 기업으로 성장하고, 세계 시장에서 인정받는 K-Food 기업으로 도약하겠다는 비전을 제시했다.김호수 지엠에프 회장은 “20년이라는 시간은 결코 한 사람의 힘으로 만들 수 없는 역사”라며 “지엠에프를 믿고 함께해 준 임직원, 고객, 협력사 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “화재라는 큰 위기 속에서도 모두가 한마음으로 회사를 다시 세워낸 경험은 지엠에프의 가장 큰 자산이 됐다”며 “앞으로도 품질과 신뢰라는 기본을 지키며 책임 있는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.김직 지엠에프 상무는 “지엠에프의 지난 20년은 제조의 힘과 현장의 헌신으로 만들어진 시간이었다”며 “앞으로의 20년은 이 기반을 글로벌 시장으로 확장해 나가는 시간이 될 것”이라고 말했다. 이어 “만두 수출 1위 기업의 위상에 안주하지 않고, 제조 경쟁력과 글로벌 유통 역량을 결합해 한국을 넘어 세계 시장에서 인정받는 K-Food 기업으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 지엠에프는 이번 창립 20주년을 새로운 출발점으로 삼고, 임직원들과 함께 다음 20년을 향한 비전을 다지는 시간을 가졌다.