여름 제철 복숭아 출하 본격화… ‘복케팅’ 열풍에 이색 레시피까지 인기

세줄 요약
- 여름 복숭아 출하 본격화, 제철 과일 수요 확대
- 백도·황도·천도 강세 속 복케팅 신품종 열풍
- 그릭 복숭아·샐러드 등 이색 레시피 인기
‘그릭 복숭아’부터 샐러드까지… MZ세대 홈카페 취향 저격하는 이색 레시피도 인기
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(사진=한국복숭아생산자협의회 제공)
무더위가 본격화되면서 전국 복숭아 산지의 수확 소식과 함께 여름 대표 제철 과일인 복숭아가 소비자들의 입맛을 사로잡고 있다. 올해는 풍부한 일조량 덕분에 당도와 과즙이 예년보다 우수한 복숭아들이 주로 출하되고 있다.
여름 복숭아는 수분 함량이 약 90%에 달해 갈증 해소에 유용하며, 아스파르트산과 유기산이 풍부해 더위로 인한 피로를 완화하는 데 도움을 준다. 또한 비타민 성분이 포함되어 있어 여름철 자외선에 노출된 피부 보호와 건강 관리에 도움을 주는 천연 식품으로 꼽힌다.
현재 복숭아 시장은 소비자의 취향에 따라 다양하게 소비되고 있다. 과즙이 풍부하고 부드러운 ‘백도’, 달콤한 맛이 특징인 ‘황도’, 새콤달콤한 ‘천도’가 중심을 이루는 가운데, 최근에는 식감 선호도에 따라 아삭한 ‘딱딱이 복숭아’와 부드러운 ‘말랑이 복숭아’로 세분화되는 추세다.
특히 일부 신품종 복숭아를 중심으로 온라인에서 콘서트 티켓팅처럼 구매가 어려운 상황을 뜻하는 ‘복케팅(복숭아+티켓팅)’이라는 신조어가 등장하는 등 새로운 활력을 얻고 있다. 희소성 있는 품종을 구매해 SNS에 인증하는 문화가 MZ세대를 중심으로 확산되면서, 기존 전통 품종의 인기와 더불어 이색 품종에 대한 관심도 함께 높아지는 모양새다.
가정에서 복숭아를 색다르게 즐기는 레시피도 주목받고 있다. 복숭아의 씨를 파낸 뒤 그 속에 그릭 요거트를 채우고 그래놀라와 꿀을 곁들이는 ‘그릭 복숭아’, 아삭한 복숭아에 부라타 치즈와 올리브유, 후추를 얹은 ‘복숭아 부라타 치즈 샐러드’ 등이 대표적이다. 복숭아를 설탕에 재워 청을 만든 후 탄산수를 섞어 마시는 ‘복숭아 에이드’도 인기를 끌고 있다.
이러한 흐름에 발맞추어 (사)한국복숭아생산자협의회와 복숭아자조금관리위원회는 오는 7월 24일 서울 영등포 타임스퀘어 1층 아트리움A에서 ‘2026 제24회 복숭아데이’ 행사를 개최한다. ‘여름엔 복숭아! 복숭아 덕에 방긋!’을 슬로건으로 내건 이번 행사에서는 제철 복숭아 할인 판매와 다채로운 소비자 참여 이벤트가 진행될 예정이다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
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(사)한국복숭아생산자협의회 정지태 회장은 “무더운 여름을 맞아 전국 산지 농가들이 정성껏 생산한 고품질 국산 복숭아가 본격적으로 출하되고 있다”며 “제철을 맞은 국산 복숭아를 통해 여름의 신선한 풍미를 즐기시길 바라며, 오는 7월 24일 열리는 복숭아데이 행사에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.
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