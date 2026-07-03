다양해진 신종·변종 질병… 그린백신이 지키는 생명 [그린바이오 ‘퀀텀 점프’<6·끝>]

세줄 요약 식물을 활용한 그린백신이 가축과 반려동물의 백신·치료제 대안으로 주목받는다. 포항 그린백신실증센터는 스타트업의 연구개발과 실증, 생산, 창업 보육을 지원한다. 식물 기반 생산은 비용이 낮고 대량 전환도 쉬워 신종·변종 감염병 대응에 유리하다. 식물 기반 그린백신, 감염병 대응 해법 부상

포항 실증센터, 연구·실증·창업 전주기 지원

반려동물용 알부민 기술, NET 인증 획득

2026-07-03 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

평범한 식물 하나가 가축과 반려동물의 백신·치료제로 재탄생한다. 이른바 ‘그린백신’ 기술이다. 그린백신은 차세대 성장 동력이자 나날이 다양해지는 신종·변종 감염병 문제를 해결할 돌파구로 떠올랐다.농림축산식품부는 경북 포항 그린백신실증센터가 그린백신 기술 연구와 기업 지원에 매진하고 있다고 2일 밝혔다. 전통적인 동물용 백신은 동물 세포나 유정란을 배양하는 데 시간이 필요하다. 이 때문에 생산 단가가 높고 막대한 시설 구축 비용이 요구된다. 하지만 식물을 이용하는 그린백신은 생산 비용이 낮고 규모도 확장하기 쉽다. 특히 신종·변종 동물 감염병이 확산했을 때 빠르게 대량생산 체제로 전환할 수 있다.정부는 그린백신실증센터를 통해 스타트업의 연구개발(R＆D) 단계부터 실증, 제품 생산, 창업 보육까지 전 주기를 지원하고 있다. 센터에 식물체, 식물세포 생산 플랫폼을 만들어 스타트업이 특정 품종 식물을 키워내거나 식물에서 추출한 세포만 따로 배양할 수 있도록 지원한다.정부는 또 백신에 사용할 후보물질 탐색과 품질을 검증하는 ‘식물 백신 품질 고도화 지원사업’을 펼치고 있다. 첨단 분석 시스템을 만들어 기업이 인프라 투자 비용을 아낄 수 있도록 했다. 여기에 효능 안전성 평가, 제품 상용화, 시설 장비 활용 등 품질 고도화 지원과 투자 상담회 컨설팅을 비롯한 산업화 지원도 병행한다.㈜진셀바이오텍은 센터의 식물세포 배양시설과 장비를 활용해 ‘반려동물용 재조합 알부민 생산기술’을 개발했다. 과거 동물 혈액 추출에만 의존해야 했던 알부민 제조가 식물에서 유래한 원료로도 만들 수 있게 된 것이다. 이 기술은 농식품부 신기술(NET) 인증을 획득했다. 정부가 그린백신 생태계에 구축한 ‘선순환 구조’를 보여주는 대표적 사례다.농식품부 관계자는 “국내 반려동물 보유 가구가 전체의 30%를 넘어서며 동물용 의약품 시장이 빠르게 성장하고 있다”며 “정부는 식물이 키워낸 K백신이 가축과 반려동물의 건강을 지키는 것을 넘어 세계 동물용 의약품 시장을 선도하는 날까지 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.공동기획 : 농림축산식품부, 축산물품질평가원