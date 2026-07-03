다양해진 신종·변종 질병… 그린백신이 지키는 생명 [그린바이오 ‘퀀텀 점프’<6·끝>]

세줄 요약
- 식물 기반 그린백신, 감염병 대응 해법 부상
- 포항 실증센터, 연구·실증·창업 전주기 지원
- 반려동물용 알부민 기술, NET 인증 획득
농림축산식품부는 경북 포항 그린백신실증센터가 그린백신 기술 연구와 기업 지원에 매진하고 있다고 2일 밝혔다. 전통적인 동물용 백신은 동물 세포나 유정란을 배양하는 데 시간이 필요하다. 이 때문에 생산 단가가 높고 막대한 시설 구축 비용이 요구된다. 하지만 식물을 이용하는 그린백신은 생산 비용이 낮고 규모도 확장하기 쉽다. 특히 신종·변종 동물 감염병이 확산했을 때 빠르게 대량생산 체제로 전환할 수 있다.
정부는 그린백신실증센터를 통해 스타트업의 연구개발(R＆D) 단계부터 실증, 제품 생산, 창업 보육까지 전 주기를 지원하고 있다. 센터에 식물체, 식물세포 생산 플랫폼을 만들어 스타트업이 특정 품종 식물을 키워내거나 식물에서 추출한 세포만 따로 배양할 수 있도록 지원한다.
정부는 또 백신에 사용할 후보물질 탐색과 품질을 검증하는 ‘식물 백신 품질 고도화 지원사업’을 펼치고 있다. 첨단 분석 시스템을 만들어 기업이 인프라 투자 비용을 아낄 수 있도록 했다. 여기에 효능 안전성 평가, 제품 상용화, 시설 장비 활용 등 품질 고도화 지원과 투자 상담회 컨설팅을 비롯한 산업화 지원도 병행한다.
㈜진셀바이오텍은 센터의 식물세포 배양시설과 장비를 활용해 ‘반려동물용 재조합 알부민 생산기술’을 개발했다. 과거 동물 혈액 추출에만 의존해야 했던 알부민 제조가 식물에서 유래한 원료로도 만들 수 있게 된 것이다. 이 기술은 농식품부 신기술(NET) 인증을 획득했다. 정부가 그린백신 생태계에 구축한 ‘선순환 구조’를 보여주는 대표적 사례다.
농식품부 관계자는 “국내 반려동물 보유 가구가 전체의 30%를 넘어서며 동물용 의약품 시장이 빠르게 성장하고 있다”며 “정부는 식물이 키워낸 K백신이 가축과 반려동물의 건강을 지키는 것을 넘어 세계 동물용 의약품 시장을 선도하는 날까지 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.
공동기획 : 농림축산식품부, 축산물품질평가원
2026-07-03 B3면
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